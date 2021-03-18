15 مشاركاًً بـ «العالم بعيون أطفال كازاخستان من أصحاب الهمم»

أبوظبي (وام)

نظمت سفارة جمهورية كازاخستان في أبوظبي معرض رسومات تعبيرية لأطفال كازاخستان بعنوان: «العالم بعيون أطفال كازاخستان من أصحاب الهمم» شارك فيه نحو 15 طفلاً، تتراوح أعمارهم ما بين 7 إلى 17 عاماً، وذلك في إطار الاحتفالات بالذكرى الثلاثين لاستقلال جمهورية كازاخستان.

وعبرت اللوحات عن رؤية أطفال كازاخستان وانطباعاتهم حول العديد من القضايا، بينما جسدت إحدى اللوحات فندق برج العرب في دبي باعتباره نموذجاً معمارياً مبدعاً، إضافة إلى تنوع في الموضوعات المطروحة عبر هذه اللوحات.

وعلى هامش المعرض الفني، كرم ماديار مينيليكوف سفير جمهورية كازاخستان لدى الدولة الكاتب والأديب الإماراتي ناصر الظاهري، بشهادة تقدير من قبل وزيرة الثقافة والرياضة الكازاخية لدوره البارز في تعزيز التواصل الفكري والثقافي بين الإمارات وكازاخستان، كما تم تكريم خالد مبارك الكندي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الإمارات العالمية للاستثمار التعليمي، وذلك لجهوده في تعزيز ورفد العلاقات التعليمية والثقافية بين البلدين.