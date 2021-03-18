حملات تفتيشية لضمان الالتزام بالتدابير في الفجيرة

الفجيرة (وام)

أنهت بلدية الفجيرة كافة الترتيبات لاستقبال شهر رمضان الفضيل، والتي تشمل العديد من حملات التفتيش المكثفة على مختلف المنشآت في الإمارة، من أسواق ومحال تجارية ومنشآت عامة في مجال توزيع وبيع مواد الغذاء، بما يتناسب مع جهود الدولة في مواجهة والتقليل من انتشار فيروس كورونا.

وأكد المهندس محمد سيف الأفخم أن شهر رمضان، وللسنة الثانية على التوالي يحل علينا في ظروف استثنائية وإجراءات احترازية على أثرها ستتأثر العديد من جوانب الحياة خلال الشهر الفضيل، ويكون التعامل مختلفاً مع الكثير من العادات الاجتماعية، وإقامة الشعائر الدينية، ومن أهمها إلغاء السوق الرمضاني، وأكشاك بيع الأطعمة الرمضانية أمام المحال للحفاظ على سلامة وصحة المجتمع، وأكد تجهيز كافة المقاصب التابعة للإمارة، لتلبية احتياجات المستهلكين خلال الشهر. وأشار الأفخم إلى قيام البلدية بإصدار مجموعة من التعاميم المعمول بها في كافة أنحاء الدولة بشأن الإجراءات الاحترازية، خلال شهر رمضان الكريم تضمنت أنه يمنع منعاً باتاً إنشاء خيام إفطار صائم، أو تخصيص أماكن عامة لتناول الوجبات الجماعية في مختلف مناطق إمارة الفجيرة، ويمنع منعاً باتاً توزيع وجبات إفطار أمام المنازل، وعلى الراغبين بذلك التنسيق مع الجهات الخيرية في الدولة.

وأضاف يمنع منعاً باتاً توزيع إفطار صائم داخل، أو أمام واجهة المطاعم ويقتصر توزيع الوجبات إفطار صائم فقط على مجمعات العمال السكنية من خلال التنسيق المباشر بين المطاعم وإدارة السكن العمالي في كل منطقة ويقتصر البيع في المطاعم على الوجبات العادية للجمهور باتباع أقصى درجات الاحتراز والوقاية، والتأكد من لبس الكمامات والقفازات لمقدمي الخدمة، وعدم السماح بالتجمعات.