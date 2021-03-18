«العيادات البيطرية» بالظفرة تعالج 67 ألف رأس ماشية

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

أظهرت إحصائيات العيادات البيطرية التابعة لهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، تقديم خدمة العلاج لأكثر من 67817 رأساً من الثروة الحيوانية، باختلاف أنواع الحالات التي تم علاجها في منطقة الظفرة خلال عام 2020، بالإضافة إلى تقديم خدمات علاجية مساعدة لـ 96184 رأساً، وتقديم علاجات وقائية لعدد 152264 رأساً خلال نفس الفترة.

كما تم تقديم خدمات العمليات الجراحية لعدد 5375 رأساً في منطقة الظفرة بصفة عامة.

وقد تفاوتت العمليات ما بين البسيطة والمتوسطة والحرجة، وكانت أشهر الحالات التي تم علاجها، هي الولادات القيصرية في الحيوانات المختلفة، وعملية قص اللهاة في ذكور الإبل، وعلاج انسداد أمعاء الحيوانات، الناتج عن العادات الخاطئة في تربية وإطعام الحيوانات، وإزالة الأورام المختلفة من الأعضاء المختلفة، وعلاج كسور الفك في الإبل.

وتحرص الهيئة على توفير خدمات علاجية متميزة في منطقة الظفرة، من خلال مخطط لتطوير المنشآت البيطرية بصفة دائمة، من خلال إعادة تأهيل المنشآت البيطرية التابعة لها في جميع مدن منطقة الظفرة، وذلك من خلال تجهيز البنية التحتية العلاجية المناسبة، وكذلك توفير الكوادر العلاجية البيطرية ذات الإمكانيات العلمية والعملية. واستحداث الأجهزة والمعدات ذات المواصفات العالمية، وتطبيق أعلى معايير الأمن الحيوي والحفاظ على سلامة العاملين والمتعاملين، وتوفير أفضل الخدمات العلاجية البيطرية في كل من مدن زايد وغياثي والسلع وجزيرة دلما والمرفأ وليوا.

وتقوم هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية على تطبيق استراتيجية الإدارة المتكاملة لحماية وتنمية الثروة الحيوانية في منطقة الظفرة، ورفع معدلات الأمن الحيوي وتطوير وتنفيذ برامج الوقاية من الأمراض والأوبئة الحيوانية من خلال حملات التحصين السنوية.