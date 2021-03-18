تعاون بين «إكبا» وجامعة زايد

دبي (وام)

وقع المركز الدولي للزراعة الملحية /‏‏إكبا/‏‏ وجامعة زايد، أمس الأول، مذكرة تفاهم تنص على التعاون بينهما للمساهمة في جهود التنمية المستدامة في دولة الإمارات.

حضر توقيع المذكرة معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة دولة للأمن الغذائي والمائي، بينما وقعتها الدكتورة طريفة الزعابي المدير العام بالإنابة لإكبا، والدكتور خالد الخزرجي نائب رئيس جامعة زايد، وذلك بمقر إكبا في دبي.

وبموجب المذكرة، سيتبادل «إكبا» وجامعة زايد المعرفة والخبرة الفنية، وينظمان برامج لتنمية القدرات، بما في ذلك برامج التدريب وورش العمل والمؤتمرات وأنشطة التوعية.

وسيشارك إكبا، على وجه الخصوص، في المشاريع المتعلقة بالنباتات الملحية التي تنفذها جامعة زايد وتطوير حاضنات الأعمال التجارية الزراعية، لتحفيز إنشاء مشاريع تجارية زراعية قادرة على المنافسة.

وتنص المذكرة على إنشاء برنامج تدريب داخلي مشترك للطلبة والخريجين الجدد من جامعة زايد، ونشر المعلومات حول برامج البحث والتطوير الخاصة بإكبا من خلال الأندية التي تركز على الزراعة في جامعة زايد.

وقالت معالي مريم بنت محمد المهيري - بهذه المناسبة - يتطور وضع الأمن الغذائي حالياً بمعدل أسرع من أي وقت مضى، مع اعتماد وتنفيذ أشكال جديدة من التقنيات والبحوث المتقدمة التي تحدد بشكل متزايد النظام البيئي الغذائي، لذلك فإن بناء القدرات البشرية من الأولويات، كما تعتبر البحوث والتقنيات الركيزة الأساسية لما يقوم به إكبا من خلال عمله الرائد في تطوير المحاصيل ذات القيمة الغذائية العالية التي تتحمل البيئات القاسية وتزدهر بها، لهذا سوف توظف هذه الشراكة الجديدة بين المركز وجامعة زايد خبرة المؤسستين لتعزيز تنمية القدرات البشرية بهدف أساسي، يتمثل في إنشاء نظام بيئي مستدام لإنتاج الغذاء في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو هدف رئيسي للاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي في الدولة.

من جهتها، قالت الدكتورة طريفة الزعابي: «من خلال الجمع بين الخبرة العلمية المتاحة في إكبا وجامعة زايد، سنكون قادرين على بذل المزيد لدعم مبادرات التنمية المستدامة في دولة الإمارات، كما نأمل في جلب المزيد من الشباب إلى صدارة التنمية المستدامة وتشجيعهم على متابعة الفرص المختلفة في مجالات مثل البحوث الزراعية والأعمال التجارية الزراعية، وستشكل شراكتنا مع جامعة زايد جزءاً لا يتجزأ من مهمتنا لبناء قدرات جيل جديد من العلماء ورواد الأعمال الزراعيين».

من جانبه، قال الدكتور خالد الخزرجي: «من خلال كلية العلوم الطبيعية والصحية، ينصب تركيز جامعة زايد على توفير تجربة تعليمية عالية الجودة ورعاية وتطوير مهنيين فعالين في مجال الصحة والبيئة، وإيجاد فرص لتجارب التعلم مدى الحياة لخريجينا، وتعزز هذه الشراكة رسالتنا للمساهمة في النهوض بالأجندة الوطنية لدولة الإمارات من خلال بناء القدرات والبحث والخدمات وأنشطة التوعية التي تعمل على تطوير المقومات الأساسية للدولة».

يشار إلى أنه تربط إكبا وجامعة زايد شراكة طويلة الأمد، فمنذ العام 2016 أكملت حوالي 30 طالبة وخريجة من جامعة زايد تدريبهن المهني الداخلي لدى إكبا، كما نظم إكبا بالتعاون مع جامعة زايد وشركاء آخرين عدداً من المؤتمرات العلمية في حرم جامعة زايد في دبي.