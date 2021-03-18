مدير عام «الفجيرة للموارد الطبيعية» لـ«الاتحاد»: تسريع «التحول الرقمي».. و«الدرون» للتفتيش البيئي

فهد بوهندي (الفجيرة)

أنجزت مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية في حكومة الفجيرة أكثر من 20 ألف معاملة باستخدام الأنظمة الإلكترونية منذ بداية مارس 2020، تمكّن خلالها المتعاملون من الاستفادة من خدماتها على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، عبر موقعها الإلكتروني وتطبيقاتها الذكيّة ومركز الاتصال.

وأكد المهندس علي قاسم مدير عام مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، في حوار خاص لـ «الاتحاد»، أن تطوير منظومة المؤسسة يأتي من خلال تسريع عمليات التحول الرقمي، الذي يُعدّ من أهم محفزات النمو التنافسي المستدام، ويساهم في بناء مجتمعات حديثة داعمة للمعرفة والابتكار، وقد رسخت مؤسسة الموارد الطبيعية مكانتها الريادية مؤخراً لمواكبة التطورات التقنية، تنفيذاً لتوجهات القيادة الحكيمة بالاستثمار في البُنية التحتية للتكنولوجيا واستشرافها للمستقبل بضرورة تطبيق منظومة التحول الرقمي، التي استطاعت إحداث نقلة نوعية في الارتقاء بمنظومة أعمالها وتعزيز كفاءتها، وقطعت مراحل نوعية لتحقيق الأهداف المرجوة بكل فعالية، وذلك عبر تكاتف الجهود وتعزيز التعاون ورفع مستوى الوعي العام بالمسؤولية المجتمعية، والعمل على تقديم حلول مبتكرة للتحديات.

وعن خطوات المؤسسة نحو التحول الرقمي، قال المهندس علي قاسم: «تخطو مؤسسة الموارد الطبيعية في حكومة الفجيرة خطوات كبيرة في التحول الرقمي لتسهيل إجراء المعاملات والخدمات، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى تحقيق نقلة نوعية نحو المستقبل الرقمي، من خلال تسخير التقنيات الحديثة، ووضع الاستراتيجيات والسياسات والمعايير الذكيّة والتحسين المستمر لتمكين المستفيدين من خدماتها في مجتمع الإمارة.

وأضاف: «ومن هذا المنطلق، فإن إدارة المؤسسة تأخذ على عاتقها مهمة العمل على تسريع التحول الرقمي عبر مجموعة متنوعة من الخُطط الاستراتيجية والمبادرات العصرية التي تستهدف مجالات عديدة في إمارة الفجيرة والتي من شأنها أن تبقي المؤسسة في طليعة السباق نحو التحول الرقمي».

وذكر أن إدارته تعمل ضمن منهجية واستراتيجية واضحة وخطط عمل متكاملة، ومتابعة حثيثة لمراحل تسريع التحول الرقمي، حيث تحرص المؤسسة على تنظيم ورش منتظمة مع إدارة تقنية المعلومات لمتابعة مؤشرات الإنجازات الذكيّة وتحليلها لضمان تحقيق مستهدفات مشروع التحول الرقمي.

علي قاسم

شراكات استراتيجية

كما عملت المؤسسة على توقيع نحو 11 شراكة بهدف دعم التحول الرقمي وتعزيز القيمة المضافة في الخدمات الذكيّة المقدمة، والتنسيق بما يسهم في تشجيع الابتكار، مع التأكيد على تدريب الكوادر الوطنية، باعتبارها واحدة من أبرز المبادرات التي تهدف إلى تحقيق مكامن تسريع التحول الرقمي.

تعزيز العمليات

وأضاف: تحرص المؤسسة على استخدام التطبيقات الذكيّة التي ساهمت في تسهيل التواصل الداخلي بين الإدارات والأقسام وتعزيز العمليات الخارجية، إضافةً إلى تسهيل العمل الميداني من خلال ربط تطبيق التفتيش الذكي بمركز الاتصال، مما يتيح للمفتش إدراج المخالفات مباشرة على النظام بدلاً من تحريرها ورقياً، موضحاً أن استخدام برنامج ERP ساهم في خفض الزمن المستغرق في تنفيذ الإجراءات، مؤكداً أن الاعتماد على الأنظمة التقنية ساهم في استثمار الوقت بشكل كبير وتقليل زمن إنجاز المعاملات.

وعلى مدار الأشهر الماضية تمكنت المؤسسة من تحقيق العديد من الإنجازات في رحلتها نحو المستقبل الرقمي.

كما استطاعت المؤسسة خلال الفترة الماضية تحويل عدد كبير من خدماتها إلى التطبيقات الذكيّة، ضمن استراتيجيتها لتسخير كافة الجهود الممكنة لتحويل الخدمات إلى رقمية، وتوفيرها عبر قنوات آمنة وسهلة وفق مستويات عالية من الراحة.

جاهزية ذكية

كما أكد مدير عام المؤسسة، أن الاستثمار في تطوير وتحديث البُنية التكنولوجية لدعم التحول الرقمي خلال الفترة الماضية، أثبت فاعليته في مواجهة التحديات التي فرضتها أزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»، خصوصاً مع نجاح المؤسسة في مواصلة تقديم خدماتها للمتعاملين ورجال الأعمال عبر منصاتها الإلكترونية الذكيّة، بما يعزز من مرونة واستمرارية أعمالها، حيث نجحت المؤسسة في تقديم كافة خدماتها رقمياً خلال جائحة فيروس «كورونا» حتى وقتنا الحالي دون توقف، وهو ما أسهم في توفير الوقت والجهد على المتعاملين.

الكفاءة «عن بُعد»

وقال المهندس علي قاسم: فعّلت المؤسسة العمل «عن بُعد» من خلال وضع خطة الاستجابة السريعة، والتي تشمل جميع مسارات العمل الإدارية والتنفيذية والتقنية ضمن الإجراءات التي نفذتها للحدّ من تفشي فيروس «كورونا»، وحفاظاً على سلامة الموظفين والمتعاملين واستمرارية الأعمال بكفاءة وجودة عالية، حيث عملت المؤسسة على توفير جميع المتطلبات التقنية اللازمة لضمان استمرارية الأعمال وتلبية متطلبات المتعاملين للحصول على الخدمات المطلوبة، من دون الحاجة إلى زيارة مركزها لإسعاد المتعاملين.

إنجازات

وعن أبرز الإنجازات الذكيّة للمؤسسة في عام 2020 لدعم التحول الرقمي، قال مدير الموارد الطبيعية: «أنجزنا برنامج إدارة وتخطيط موارد المؤسسة «ERp»، إضافة إلى مشروع تحديث البُنية المعلوماتية والمحتوى الرقمي لموقع المؤسسة الإلكتروني، كما أنجزت المؤسسة مشروع تحليل البيانات الضخمة، والربط الإلكتروني للمركبات في الإمارة، كما حققنا نتائج مرضية في استخدام الطائرات من دون طيار «درون» في عمليات المراقبة والتفتيش البيئي، إضافة إلى ربط 26 شاشة عرض ذكية بقاعدة بيانات موحدة تربط المؤسسة بمراكزها الخدمية كافة، وحملات التوعية المعنية للمتعاملين عبر قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمؤسسة بشأن تمكينهم وتشجيعهم على استخدام الخدمات الذكيّة، إضافة إلى منصة المقترحات الافتراضية «معكم نبتكر عن بُعد» والمنصّة الافتراضية «عشانك» لتدريب الكوادر عن بُعد، ومشروع مختبر الابتكار الأول من نوعه بالفجيرة، بالإضافة إلى عدد من المشاريع الاستراتيجية في مجالات المسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة.