سيف بن زايد: رواتب رجال الدفاع المدني في الإمارات الأعلى عالمياً

أبوظبي (الاتحاد) - قال الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية إن رواتب رجال الدفاع المدني في الإمارات هي الأعلى عالميًا.

وكتب سموه، في حسابه الرسمي على «تويتر»، أنه «خلال النقاش في المجلس الوطني الاتحادي، طلب أحد الأعضاء زيادة رواتب رجال الدفاع المدني، فأوضحنا له أن رواتب رجال الدفاع المدني في الإمارات هي الأعلى عالميًا».

وأضاف سموه أن «هذا بفضل الرعاية الفائقة التي توليها حكومة الإمارات لجميع مؤسساتها».

وأضاف سموه أن «هذا بفضل الرعاية الفائقة التي توليها حكومة الإمارات لجميع مؤسساتها».

ونشر الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، جدول المقارنات المعيارية العالمية لرواتب رجال الدفاع المدني.

كما نشر سموه بيانات تظهر المؤشرات الاستراتيجية لقياس فاعلية الدفاع المدني دولياً.

وتتعلق تلك المؤشرات بعدد الحرائق لكل 100 ألف نسمة من السكان وحلت فيه الإمارات في المرتبة الأولى عالمياً كأقل دولة تشهد حرائق.

أما بالنسبة للمؤشر الثاني، وهو عدد الوفيات بسبب الحرائق لكل 100 ألف نسمة من السكان، فجاءت الإمارات في المركز الثاني كأقل دولة تشهد وفيات جراء الحرائق.

