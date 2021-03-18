إعلان الفائز بـ«هاكاثون الصحة» بعد أن طور تطبيق «أمومة»

أعلنت دائرة الصحة أبوظبي عن الفريق الفائز في الدورة الثالثة من «هاكاثون الصحة» بنسخته الافتراضية، والذي نظمته كل من دائرة الصحة أبوظبي ومستشفى دانة الإمارات للنساء والأطفال في أبوظبي تحت عنوان «هاكاثون الطريق إلى الحمل الآمن» ليوفر منصة أمام المبتكرين وأصحاب الأفكار والمواهب الشابة في مجال الرعاية الصحية والذكاء الاصطناعي لتطوير برامج مبتكرة تخص الحمل والحد من مضاعفاته المحتملة.

سيمنح الفريق الفائز، والذي يضم كُلّاً من سانجيدة حافظ - ممرض، يارثارث خير - مطور برامج، نيتيش باتي - عالم بيانات، سارثاك سيثي - مصمم، د. تانفير أحمد يادجير -طبيب، الفرصة لرؤية تطبيقهم واقعاً ملموساً في مستشفى دانة الإمارات قريباً.

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يوفر «هاكاثون الصحة» منصة للمبتكرين وأصحاب الأفكار والمواهب الشابة في مجال الرعاية الصحية والذكاء الاصطناعي لتطوير برامج مبتكرة تخص الحمل والحد من مضاعفاته المحتملة.

كشفت الجهتان عن أن الفريق الفائز في الهاكاثون طور تطبيقاً ذكياً تحت اسم «أمومة» وهو أداة رقمية مبتكرة قائمة على تطبيق أنموذج التنبؤ واستخدام الذكاء الاصطناعي في مراحل مختلفة من رحلة المرأة الحامل بهدف تحسين الرعاية الصحية للحوامل المعرَّضات لمخاطر عالية والحد من المضاعفات.

يهدف التطبيق، الذي يستخدم البيانات الصحية الحقيقية للتنبؤ بحالة الحمل، إلى دعم مقدمي الرعاية والمرضى لتحقيق نتائج رعاية سريرية ذات قيمة مضافة وتعزيز مبدأ الرعاية الشاملة وإنشاء نظام بيئي مستدام للرعاية الصحية على النحو المنشود من قبل مستشفى دانة الإمارات من خلال دمجه مع نظام المعلومات الصحية لاتخاذ القرارات بناء على التعلم الآلي.

يقيس التطبيق كذلك العلامات الحيوية للمرأة ويخضعها لأسئلة انتقائية مبنية على أحدث التطورات العلمية للمساعدة في تقييم الحالة الطبية من قبل الأطباء افتراضياً ووصف ما تعاني منه وشدة الألم الذي تشعر به لمساعدتها على معرفة ما إذا كانت حالتها طارئة أو عاجلة. ويقدم التطبيق أيضاً استشارات طبية للمريضات الحوامل ويتم إصدار الوصفات الطبية المناسبة لحالتهن.

تنافس في الدورة الثالثة من الهاكاثون خمسة فرق لإنشاء برامج ذكاء اصطناعي لإدارة مضاعفات الحمل المحتملة ضم كل منها خمسة أعضاء منهم طبيب وممرض ومبرمج ومصمم ومطور تطبيقات ومختص بيانات من داخل الدولة وخارجها.

يذكر أن «هاكاثون الصحة» ينظمه مختبر الذكاء الاصطناعي في دائرة الصحة أبوظبي المنصة الأولى من نوعها التي صممت لجذب المبتكرين وأصحاب الأفكار والمواهب الشابة في مجال الرعاية الصحية وتشجيعهم على تبني أساليب عمل جديدة قائمة على الابتكار والإبداع وتقديم الدعم اللازم لتطبيق أفكارهم بنجاح.