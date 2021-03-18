«الصحة» تحذر من وسيلتين طبيتين

سامي عبدالرؤوف (دبي) - حذرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع من وسيلتين طبيتين، بسبب مشكلات فنية قد تؤثر على سلامتها، وصلاحيتها للاستخدام، تستخدم إحداهما للتغذية المعوية، والثانية في زرع تقويم مفصل الركبة.

تفصيلاً، حذرت الوزارة، في تعميم وجهته إلى جميع المنشآت الصحية، وممارسي الرعاية الصحية بالقطاع الصحي الخاص، من الوسيلة الطبية «Kangaroo Enteral Feeding Pump Sets»، وتستخدم لغرض التغذية المعوية، بسبب احتمالية دخول هواء في أنابيب التغذية المعوية، ما قد يؤدي إلى القيء، والجفاف، ونقص السكر في الدم، والآلام وانتفاخ البطن عند المرضى المستخدمين للوسيلة، علمًا بأن التحذير لا يتطلب سحب المنتج، كما إنه مخصص لاستخدام ممارسي الرعاية الصحية فقط.

وأوصت الوزارة بضرورة التأكد من عدم وجود الهواء في أنابيب التغذية، وضرورة التواصل مع جميع مستخدمي المنتج لتجنب المخاطر المحتملة من دخول الهواء إلى أنابيب التغذية، وطالبت بضرورة التواصل معها في حال حدوث أي أعراض جانبية.

وفي تعميم آخر، حذرت الوزارة أيضاً من الوسيلة الطبية «MBT & Attune S+ Tibial Bases»، التي تستخدم لعملية زرع تقويم مفصل للركبة، وجاء التحذير بعد قيام الشركة المصنعة بالسحب الطوعي لعدد 37 تشغيلة من المنتج، وذلك بسبب تلف عبوة المنتج التي قد تؤثر على تعقيم المنتج، علمًا بأن التشغيلتين المذكورتين قد تم استيرادهما داخل الدولة وتحملان رقم «9555958 & 9557450»، والمنتج مخصص لاستخدام ممارسي الرعاية الصحية.

وطالبت الوزارة بضرورة اتخاذ الجهات المختصة الإجراءات اللازمة حيال سحب التشغيلتين، في حال توفرهما، وضرورة الإبلاغ في حالة التعرض لأي أعراض جانبية بسببهما.