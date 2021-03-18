«الصحة»: إجمالي جرعات لقاح كورونا المقدمة 6.980.466

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تقديم 150.097 جرعة من لقاح «كوفيد-19» خلال الساعات الـ 24 الماضية.

بذلك، يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 6.980.466 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 70.58 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح «كوفيد-19» وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كورونا المسبب لمرض «كوفيد-19».