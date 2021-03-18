«إسلامية الشارقة» تفتتح ثلاثة مساجد

الشارقة (الاتحاد)

افتتحت دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة مسجد «أولي النُهى» ومسجد «الميمنة» بمدينة الشارقة، ومسجد «أبو طلحة الأنصاري» بمدينة الذيد؛ وذلك في إطار استعدادات الدائرة لاستقبال شهر رمضان المبارك، واستجابة لحاجة قاطني الإمارة لتيسير إقامتهم للشعائر والعبادات بكل سهولة ويسر.

شيدت المساجد الثلاثة وفق الطراز المعماري الإسلامي الحديث، مع كافة المرافق الخدمية التي من شأنها توفير الأجواء الإيمانية لمرتادي المساجد، حيث تضم المصلى ومرافقه الخدمية من الميضأة ودورات المياه، ومواقف للسيارات، وسكن للإمام.

بني مسجد «أولي النُهى» على نفقة «جمعية الشارقة الخيرية» من خلال مساهمات وتبرعات المحسنين، حيث يقع بمنطقة «قطاه الزراعية»، بينما يقع مسجد «الميمنة» في منطقة «كشيشة 6» بضاحية الرحمانية، وتم بناؤه على نفقة أحد المحسنين، ويتسع المسجدان لـ300 مصلٍ ومصلية.

وفي مدينة الذيد، افتتحت الدائرة مسجد أبي طلحة الأنصاري بحي البستان، حيث شيد على نفقة حكومة الشارقة، ويتسع لـ 100 مصلٍ من قاطني المنطقة.