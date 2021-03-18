ذكرت وزاره التربية والتعليم أن طبيعة الدوام في العام الدراسي المقبل، مرهون بالظروف الصحية، ولا يمكن تحديد أو توقع شكله حالياً.

 

وقالت الوزارة في منشور عبر حسابها الرسمي في "تويتر": "الأمر يخضع لمتابعة المستجدات الصحية أولا بأول، وسيكون القرار بكل تأكيد بما يصب في مصلحة طلبتنا والكوادر التعليمية".

 

 