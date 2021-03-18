"التربية" توضح طبيعة الدوام في العام الدراسي المقبل

ذكرت وزاره التربية والتعليم أن طبيعة الدوام في العام الدراسي المقبل، مرهون بالظروف الصحية، ولا يمكن تحديد أو توقع شكله حالياً.

وقالت الوزارة في منشور عبر حسابها الرسمي في "تويتر": "الأمر يخضع لمتابعة المستجدات الصحية أولا بأول، وسيكون القرار بكل تأكيد بما يصب في مصلحة طلبتنا والكوادر التعليمية".