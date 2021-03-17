المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة يصدر كتاب «حمد الشرقي 2020»

الفجيرة (وام)

أصدر المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة الكتاب السنوي لصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، والذي يتضمن عرضاً شاملاً للمناسبات الوطنية والمجتمعية التي شارك فيها سموه خلال العام الماضي 2020.

وكتب سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة مقدمة الكتاب، بكلمة افتتاحية تحمل عنوان: «2020 ومواجهة التحديات»، حيث استهل سموه الكلمة بوصف جمال إمارة الفجيرة وطبيعتها الملتحفة بعبق التاريخ والتراث، وما وصلت إليه من نهضة عمرانية شاملة، أرسى دعائمها بخطى ثابته صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، حتى أصبحت الإمارة «ملء السمع والبصر» من خلال امتلاكها ناصية العلم والمعرفة والولوج في عصر المدنية والحضارة من أوسع أبوابها مع إمارات الخير.

ويستعرض سمو ولي عهد الفجيرة مسيرة 46 عاماً من العطاء والخير خلال تولي صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، مقاليد الحكم في الفجيرة، حيث نذر نفسه ووقته وجهده في سبيل خدمة الإمارة التي سارت بخطى ثابتة وواثقة نحو إنجاز نهضتها العمرانية والاقتصادية والسياحية والاجتماعية والرياضية والثقافية، وباتت مقصداً للاستثمار الوطني والعالمي.

ويؤكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي في مقدمة الكتاب أن عام 2020 لم يكن عاماً عادياً أو مشابهاً لبقية الأعوام، بل كان عاماً استثنائياً مليئاً بالتحديات التي غيرت مسيرة الحياة، وكان أيضاً عاماً حافلاً مليئاً بالإنجازات التي ضاهت التحديات، ورسمت دروباً بخطى جديدة وفريدة، فكان لإمارة الفجيرة بفضل توجيهات صاحب السمو حاكم الفجيرة أن تمتلك رؤية خاصة، تستشرف المستقبل، وتواجه التحديات بتفرد الإنجاز وقوته، لذا في كل خطوة منذ بداية جائحة «كوفيد- 19» حرص صاحب السمو حاكم الفجيرة على الاستفادة من كل الفرص المتاحة للنهوض بمجالات التنمية في الإمارة، كما بدا واضحاً اهتمام صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي برعاية وخدمة مصالح المواطنين والمقيمين في الإمارة، وحرصه على دعم وتشجيع الشباب، فكان نعم الأب لهم، ونعم الراعي لمصالحهم، ويد الحق التي تُعالج مشاكلهم.

ويتوزع الكتاب السنوي «حمد الشرقي 2020» على خمسة أبواب رئيسية هي: (‏قادة الوطن، الميدان، فعاليات، قرارات وبرقيات، زيارات)‏ - 46 عاماً من العطاء.

يتناول الباب الأول «قادة الوطن» ويسلط الضوء على إنجازات صاحب السمو حاكم الفجيرة على مدار 46 عاماً من التطور الهائل الذي حققته إمارة الفجيرة على جميع الأصعدة الاقتصادية والتجارية والصناعية والسياحية والزراعية. كما يعرض باب «قادة الوطن» أبرز الفعاليات التي حضرها صاحب السمو حاكم الفجيرة إلى جانب أصحاب السمو حكام الإمارات وسمو أولياء العهود ونواب الحكام والشيوخ وضيوف الدولة، ومنها مراسم الاحتفال باليوم الوطني الـ49 لدولة الإمارات العربية المتحدة الذي أقيم في جزيرة الجبيل منطقة غابات القرم في العاصمة أبوظبي، تحت شعار «غرس الاتحاد».

ويستعرض حضور صاحب السمو حاكم الفجيرة مراسم رفع عَلَم الدولة في الساحة الأمامية لقصر الرميلة، احتفالاً بيوم العَلَم، كما شارك حاكم الفجيرة احتفاء دولة الإمارات بأبنائها المشاركين ضمن قوات التحالف العربي في اليمن، إضافة لتهنئة صاحب السمو حاكم الفجيرة للشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان بمناسبة زفافه إلى كريمة سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان وذلك من خلال اتصال مرئي مشترك.

ويتضمن الباب الثاني «الميدان» زيارات وجولات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي لعدد من المنشآت في إمارة الفجيرة، أبرزها زيارة سموه التفقدية إلى ميناء دبا الفجيرة للاطلاع على ما تم إنجازه، حيث وجه سموه بتسريع العمل في المرحلة الأولى لمشروع تطوير ميناء دبا الفجيرة وتحويله إلى ميناء تجاري متعدد الاستخدامات قبل نهاية عام 2022، كما تم استعراض جولة سموه لمشروع ملعب نادي دبا الفجيرة الثقافي الرياضي الجديد، في منطقة الرأس في دبا الفجيرة، حيث اطلع على سير العمل وكافة التفاصيل ومراحل الإنجاز في المشروع.

كما تفقد صاحب السمو حاكم الفجيرة ميناء خدمات التزود والشحن الجديد بالفجيرة، علاوة على تفقد سموه عدداً من المناطق في إمارة الفجيرة، وذلك للاطلاع على أحوال مواطنيها، وتفقد سير العمل في المشاريع التطويرية والخدمية فيها، ووجه صاحب السمو حاكم الفجيرة بتضافر جهود المؤسسات الحكومية في الإمارة للارتقاء بالأداء العام ورفع مستوى الخدمات في المناطق كافة. ويستعرض باب «الميدان» إنجاز المرحلتين الأولى والثانية من الطرق الداخلية في الفجيرة بطول 115 كلم، وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة ومتابعة سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة.

أما الباب الثالث «الفعاليات» فيركز على أبرز الأنشطة الفنية والاقتصادية التي شارك بها صاحب السمو حاكم الفجيرة، وكان أبرزها افتتاح مهرجان الفجيرة الدولي للفنون في دورته الثالثة، والذي نظمته هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام تحت رعاية سموه خلال الفترة من 20 إلى 28 فبراير من العام الماضي، بمشاركة أكثر من 600 فنان وضيف يمثلون 60 دولة عربية وأجنبية وذلك في مسرح الكورنيش الكبير على شاطئ الفجيرة، كما يستعرض زيارة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي إلى متحف عبد الحليم حافظ على هامش مهرجان الفجيرة للفنون، إضافة إلى تفقد سموه فعاليات النسخة السابعة من معرض «صفر تسعة» الذي أقيم تحت شعار «انسجام».

وتضمن الباب الرابع «برقيات وقرارات».. رسالة صاحب السمو حاكم الفجيرة الموجهة للممرضين في إمارة الفجيرة بمناسبة يوم زايد للعمل الإنساني الذي يتزامن مع يوم التمريض العالمي، حيث شكر فيها سموه الطاقم الطبي وطاقم الممرضين على الجهود الكبيرة التي يبذلونها كخط دفاع أول ضد الجائحة العالمية وباء «كوفيد 19».

كما احتوى الباب الرابع على أبرز توجيهات صاحب السمو حاكم الفجيرة التي تضمنت عدداً من القرارات الهامة، وأبرزها إطلاق الحملة الوطنية لفحوص «كورونا» المجانية في الفجيرة، وإرسال جمعية الفجيرة الخيرية المواد الغذائية والمساعدات الإنسانية إلى لبنان والسودان، علاوة على توجيه سموه مؤسسة حمد بن محمد الشرقي للأعمال الإنسانية بالتبرع بمليوني درهم توضع في حساب صندوق الإمارات وطن الإنسانية لدعم مبادراته في توحيد الجهود الوطنية للتصدي لفيروس «كورونا». وتناول هذا الباب أيضاً القرارات الهامة وأبرزها توجيه صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي بإنشاء نفق يمر من تحت مطار الفجيرة، يربط مدينة الفجيرة بمدينة محمد بن زايد السكنية بشكل مباشر، وذلك لتسهيل الحركة بين المدينتين وبتكلفة تبلغ 50 مليون درهم.

برقيات

يتضمن باب «برقيات وقرارات» تهنئة صاحب السمو حاكم الفجيرة.. صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو حكام الإمارات، بحلول شهر رمضان وعيد الأضحى المبارك، إضافة إلى برقيات التهاني بالأعياد الوطنية لعدد من الدول وإرسال سموه برقيات تعزية إلى عدد من رؤساء الدول العربية.

وفي الباب الأخير للكتاب السنوي لصاحب السمو حاكم الفجيرة «زيارات» يعرض أبرز لقاءاته في عام 2020 ومن أهمها لقاء الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية واللجنة البارالمبية الآسيوية، واستقبال فريق إدارة الطوارئ والأزمات بالإمارة، كما استعرض تكريم سموه لعدد من المواطنين لحصولهم على الشهادات العلمية.