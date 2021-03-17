84 دولة و600 جهة عارضة شاركت في «ديهاد»

دبي (وام)

زار سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة العليا لإدارة الأزمات والطوارئ في دبي، صباح أمس فعاليات اليوم الختامي للدورة السابعة عشرة من معرض ومؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير «ديهاد»، والذي نظمته مؤسسة «إندكس» لتنظيم المؤتمرات والمعارض - عضو في إندكس القابضة تحت شعار «الإغاثة وفيروس كورونا، أفريقيا محوراً»، في الفترة من 15 إلى 17 مارس في مركز دبي التجاري العالمي.

وقام سموه، يرافقه الدكتور عبدالسلام المدني، الرئيس التنفيذي لمعرض ومؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير «ديهاد» والمجلس الاستشاري العلمي العالمي «ديساب»، بجولة في المعرض الذي يشارك فيه أكثر من 600 من الشركات وهيئات الإغاثة والمنظمات الحكومية وغير الحكومية والجمعيات الخيرية والإنسانية والمنظمات غير الربحية، إضافة إلى ممثلي منظمات الأمم المتحدة والمؤسسات المختصة في المجال العمل الإغاثي من 84 دولة حول العالم. واطلع سموه خلال الجولة على مستجدات المبادرات والابتكارات في مجال العمل الإنساني والإغاثي في منصة مؤسسة خليفة بن زايد الخيرية، حيث استمع إلى نبذة حول بعض المشاريع التي قامت بها المؤسسة في سياق دعم البرامج التعليمية والصحية والإغاثية والتنموية.

كما زار سموه جناح مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية الذي يضم منصة مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية، والمدينة العالمية للخدمات الإنسانية، ودبي العطاء، وسقيا الإمارات، ونور دبي، ومبادرات صنّاع الأمل وتحدي القراءة العربي والمدرسة الرقمية وبنك الإمارات للطعام، واطلع سموه على جانب من الإنجازات التي حققتها المبادرات في مجال تحسين حياة الإنسان في مواقع مختلفة من العالم.

وتوقف سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم عند عدد من الأجنحة والمنصات المشاركة في المعرض ومنها: الجناح الفرنسي، وجناح الأمم المتحدة، ومنصة مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، ومؤسسة «الملك عبد الله» الإنسانية، ووزارة اللا مستحيل، والهلال الأحمر الإماراتي، ومنظمة «ماشاف» الإسرائيلية، وغيرها. وخلال «ديهاد» وضمن مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، قدمت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية دعماً مادياً لصندوق التكافل لطلبة وطالبات جامعة زايد في إطار برنامجها التعليمي «بالعلم نرتقي»، حيث يهدف هذا الدعم المقدم إلى مساعدة الطلبة من ذوي الدخل المحدود لإكمال مسيرتهم التعليمية. وقام صالح زاهر المزروعي، مدير المؤسسة على هامش فعاليات اليوم الثالث والأخير لـ«ديهاد 2021» بتسليم شيك المساهمة المالية التي بلغت مليون درهم للدكتور خالد محمد الخزرجي مدير جامعة زايد.