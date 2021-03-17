«الفجيرة الخيرية» تطلق حملة مشاريع رمضان

الفجيرة (الاتحاد)

أطلقت جمعية الفجيرة الخيرية حملة مشاريع شهر رمضان المبارك تحت شعار «وبشر المحسنين» بتكلفة 56 مليون درهم بزيادة 15 % مقارنة بالعام الماضي.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الجمعية في الساحة الخارجية لقلعة الفجيرة بحضور محمد علي الملا نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، وعدد من مسؤولي الجمعية. وتوجه الملا بالشكر والتقدير إلى أصحاب الخير على دعمهم ومساندتهم للبرامج والمشاريع الخيرية التي تقدمها الجمعية إلى جانب الرعاة الرسميين لمشاريع حملة شهر رمضان المبارك لهذا العام 2021.

وأكد الملا أنه بناء على توجيهات ومتابعة معالي سعيد الرقباني رئيس مجلس الإدارة، استكملت الجمعية استعدادها هذا العام لاستقبال شهر رمضان بمجموعة كبيرة من البرامج والمشاريع الخيرية التي يتم تنفيذها، بهدف إسعاد أكبر عدد ممكن من الأسر المحتاجة والمتعففة من مواطنين ومقيمين، مشيراً إلى أن الجمعية أنفقت في شهر رمضان الماضي 49 مليون درهم، وصل عدد المستفيدين منها إلى 431 ألف فرد.

وتوقع أن يصل عدد المستفيدين من مشاريع شهر رمضان هذا العام إلى 495.000 مستفيد وتستهدف الحملة هذا العام زيادة بنسبة %15 مقارنة بالعام الماضي 2020.

وأوضح أن الجمعية تنفذ هذا العام مشروع إفطار الصائم في (85) نقطة توزيع في الفجيرة ودبا، ويبلغ عدد الصائمين المتوقع استفادتهم من المشروع يومياً 16.666 ألفاً بإجمالي 500 ألف صائم وهذا العدد قابل للزيادة خلال الشهر الكريم.