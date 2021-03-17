توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس على الدولة في الأيام المقبلة على النحو التالي:
الخميس
الطقس: صحو إلى غائم جزئياً - ارتفاع آخر في درجات الحرارة.
الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.
البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.
الجمعة
الطقس: صحو إلى غائم جزئياً - مائل للحرارة نهاراً.
الرياح: جنوبية غربية تتحول إلى شمالية غربية مساءً خفيفة إلى معتدلة، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.
البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.
السبت
الطقس: رطب صباحاً على بعض المناطق الداخلية والساحلية -غائم جزئياً إلى غائم أحياناً خاصة شمالاً وعلى بعض المناطق الساحلية - انخفاض في درجات الحرارة على بعض المناطق الساحلية والغربية.
الرياح: جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة تنشط أحياناً، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س.
البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف في بحر عمان.
الأحد
الطقس: رطب صباحاً على بعض المناطق الداخلية والساحلية - غائم جزئياً ومغبر أحياناً - انخفاض آخر في درجات الحرارة على أغلب مناطق الدولة.
الرياح: شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً خاصة على البحر وشرقاً، سرعتها من 15 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س.
البحر: متوسط الموج يضطرب أحيانا في الخليج العربي وفي بحر عمان.
الاثنين
الطقس: صحو إلى غائم جزئياً.
الرياح: شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.
البحر: متوسط إلى خفيف الموج في الخليج العربي ومضطرب صباحاً يصبح متوسطاً إلى خفيف ظهراً في بحر عمان.
تعرف على طقس الدولة في الأيام المقبلة
توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس على الدولة في الأيام المقبلة على النحو التالي: