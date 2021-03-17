تعرف على طقس الدولة في الأيام المقبلة

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس على الدولة في الأيام المقبلة على النحو التالي:

الخميس

الطقس: صحو إلى غائم جزئياً - ارتفاع آخر في درجات الحرارة.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.

البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الجمعة

الطقس: صحو إلى غائم جزئياً - مائل للحرارة نهاراً.

الرياح: جنوبية غربية تتحول إلى شمالية غربية مساءً خفيفة إلى معتدلة، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.

البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

السبت

الطقس: رطب صباحاً على بعض المناطق الداخلية والساحلية -غائم جزئياً إلى غائم أحياناً خاصة شمالاً وعلى بعض المناطق الساحلية - انخفاض في درجات الحرارة على بعض المناطق الساحلية والغربية.

الرياح: جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة تنشط أحياناً، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س.

البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف في بحر عمان.

الأحد

الطقس: رطب صباحاً على بعض المناطق الداخلية والساحلية - غائم جزئياً ومغبر أحياناً - انخفاض آخر في درجات الحرارة على أغلب مناطق الدولة.

الرياح: شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً خاصة على البحر وشرقاً، سرعتها من 15 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س.

البحر: متوسط الموج يضطرب أحيانا في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الاثنين

الطقس: صحو إلى غائم جزئياً.

الرياح: شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

البحر: متوسط إلى خفيف الموج في الخليج العربي ومضطرب صباحاً يصبح متوسطاً إلى خفيف ظهراً في بحر عمان.