الإمارات تشارك في اجتماع «الاتحاد العربي» للقضاء الإداري

أبوظبي (وام)

شارك المستشار محمد حمد البادي رئيس محكمة الاتحادية العليا، والوفد المرافق له، في الاجتماع الخامس للجمعية العامة للاتحاد العربي للقضاء الإداري، حيث تترأس المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات الاتحاد العربي للقضاء الإداري خلال العامين القادمين. تم خلال الاجتماع ـ الذي عقد عن بُعد وعبر تقنيات الاتصال المرئي، بمشاركة وفود جميع الدول الأعضاء ـ اعتماد التقرير السنوي عن نشاط الاتحاد عن العامين 2019 و2020، وكذلك مناقشة الخطة السنوية للعام 2021 للاتحاد.

وقدم رئيس المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات كل الشكر والتقدير خلال كلمته إلى القائمين على الاتحاد على جهودهم الفاعلة في إنجاح هذا الاتحاد وطرحهم للأفكار والآراء الهادفة، وما يبذلونه من جهود للإعداد والتحضير للاجتماعات وورش العمل والمؤتمرات السابقة وتحضيراتهم لهذا الاجتماع في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها العالم، في ظل جائحة «‏‏كوفيد - 19»،‏‏ وسعيهم الدؤوب لمواصلة مسيرة الاتحاد العربي للقضاء الإداري، عبر استمرارية عقد اجتماعاته ولقاءاته، باستخدام أفضل التقنيات الحديثة عبر الاتصالات المرئية.