نظمتها جامعة الإمارات.. ورشة «الاستعداد لمقابلات العمل الافتراضية»

العين (الاتحاد)

نظمت وحدة الإعداد المهني بالتعاون مع كلية الدراسات العليا في جامعة الإمارات العربية المتحدة، ورشة عمل بعنوان «الاستعداد لمقابلات العمل الافتراضية»، وذلك تماشياً مع سلسلة التدابير الوقائية والاحترازية المُتبعة في الدولة لمواجهة فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19»، وانطلاقاً من سعيها لبناء منظومة شاملة وتخريج طلبة قادرين على التكيف مع التحديات ومواجهتها بكفاءة، وضمان مصالح أصحاب العمل، وتوفير الخيارات البديلة للمتأثرين من أزمة تفشي الفيروس.

وعرض شهاب حامد مجود - المحاضر بالكلية الجامعية، ومنسق خدمات التحرير، وعضو اللجنة الاستشارية المهنية بالجامعة فيديو تعريفياً حول تعزيز الدافعية لدى الطلبة، وتحديد الأهداف وكيفية إنجازها، والتغلب على العقبات والتحديات التي تواجه الطالب الخريج في مسيرته المهنية في المستقبل، وتطوره الوظيفي لتحقيق النجاح، وأثر القيم والإيمان بالمهارات والقدرات الذاتية، في فتح آفاق المستقبل وتحقيق الأهداف.

كما قدم عرضاً توضيحياً تناول فيه التعرف على بعض النصائح للتحضير للمقابلات الافتراضية التي تجرى للمرشحين حالياً، بسبب الأوضاع الحالية المرتبطة بجائحة «كوفيد - 19»، بالإضافة إلى مناقشة أصعب أسئلة مقابلات العمل، وطريقة الإجابة عنها.

وتضمنت الورشة مقابلات صورية مع الطلبة، كمحاكاة تقليدية لمقابلات العمل الحقيقية، لأغراض تدريب طلبة الجامعة المقبلين على التخرج، ومساعدتهم للاستعداد لإجراء مقابلات العمل، كنوع من التحضير قبل التقدم بطلب الحصول على وظيفة.

وأوضح مجود: «تساعد هذه الورشة الطالب على فهم ما هو متوقع في مقابلة العمل، وعلى تحسين تقديم نفسه، ويتم خلال هذه الورشة تصوير الطالب بالفيديو وعرضه بعد ذلك، ومراجعته بإشراف المهنيين المختصين وتقديم النصائح والملاحظات للطالب حول أدائه في المقابلة، وتأتي هذه الورشة في إطار تعزيز رؤية جامعة الإمارات إلى إعداد خريجين قياديين ورواد في تخصصاتهم».