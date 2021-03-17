البواردي يؤكد جاهزية المنظومة الدفاعية ورفع كفاءة منتسبي «الدفاع»

أبوظبي (وام)

كرم معالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع، الفائزين بالدورة الأولى من «جائزة وزارة الدفاع للتميز الحكومي» في قاعة الإمارات صباح أمس، بحضور مطر سالم الظاهري وكيل وزارة الدفاع، وعدد من كبار ضباط ومسؤولي الوزارة والمكرمين.

وأكد معالي محمد بن أحمد البواردي بهذه المناسبة، أن الدعم والرعاية اللذين توليهما قيادتنا للمؤسسات الحكومية وسعيها لحشد كافة الموارد والإمكانات والطاقات البشرية، بهدف ابتكار منظومات عمل جديدة ولتحقيق التميز والإبداع في المؤسسات الحكومية في كافة المجالات، تدفعنا وبكل إخلاص إلى أن نسعى للحصول على المراكز المتميزة في العمل المؤسسي، وأن نجعل من أولوياتنا وأهدافنا الرئيسية نشر ثقافة التميز، وبالتالي تعزيز جاهزية منظومتنا الدفاعية ورفع كفاءة وقدرات منتسبي الوزارة.

وأضاف معاليه قائلاً: ستحافظ وزارة الدفاع على دورها الوطني في خدمة القطاع الدفاعي والعسكري من خلال محاور عديدة يتقدمها التعليم، الصحة، التوازن بين الجنسين، البحث والتطوير العلمي، استشراف المستقبل واستقطاب المواهب والخدمات الحكومية المميزة، وقطاع الشباب الذي يعمل مجلس شباب وزارة الدفاع على تعزيز دوره الهام، كما نعلن عن تعيين رئيس تنفيذي للسعادة وجودة الحياة لدعم تنفيذ البرنامج الوطني في بيئة الدفاع، بالإضافة إلى الاستعداد للخمسين، من خلال عدة مبادرات تعزز مستقبل العمل الحكومي.

وفي ختام الحفل، قدم وزير الدولة لشؤون الدفاع الجائزة للفائزين بالدورة الأولى لجائزة التميز الحكومي من موظفي ومنتسبي وزارة الدفاع، وقال: «نفخر بالفائزين من منتسبي وزارة الدفاع ونقدر جهودهم وسعيهم نحو النجاح والتفوق، ونبارك لهم هذه الجائزة».

كما شكر معاليه فريق العمل على الجهود التي بذلها، ودعا المسؤولين لأن يحرصوا على ضمان تكامل جميع برامج التميز في وزارة الدفاع مع المنظومة الوطنية، متطلعاً لأن تكون الدورات المقبلة أكثر تنافسية وأن تبرز المواهب من خلالها وهو الهدف الحقيقي للجائزة، وتمنى للجميع المزيد من التقدم والازدهار في خدمة وطننا الغالي.