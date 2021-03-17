عبدالعزيز بن حميد: مسيرة حافلة

عجمان (وام)

أكد الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان، أن عام الخمسين هو احتفاء بمسيرة وطنية حافلة بالتحديات والإنجازات، بدأها الآباء المؤسسون، واستكملها جيل رائع من الشباب المبدع تسلح بالعلم والمعرفة، ووضع نصب عينيه رؤية القيادة الرشيدة واستراتيجيتها الرامية لتحقيق الريادة، وتبوّء المراكز الأولى في شتى المجالات.

وقال في تصريح بمناسبة إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» 2021 «عام الخمسين»: إن ما حققته دولة الإمارات العربية المتحدة من نمو وازدهار منذ قيامها في عام 1971 يعد بمثابة معجزة حقيقية بالنظر إلى حجم التحديات وعظمة الإنجازات التي تم تحقيقها بتميز منقطع النظير، إذ أصبحت دولة الإمارات اليوم منصة للابتكار وقبلة للمبدعين، وذلك بفضل الرؤية الثاقبة لقيادة استثنائية رفعت التحدي، وآمنت بقدرات أبناء الوطن، واستثمرت في العنصر البشري، واستقطبت أفضل الكفاءات والعقول في سبيل مواصلة مسيرة التنمية، وابتكار أساليب عمل نوعية لمستقبل أكثر إشراقاً وحياة مليئة بالرفاهية والسعادة.