سلطان البادي: نموذج فريد

أبوظبي (وام)

أكد معالي سلطان بن سعيد البادي الظاهري وزير العدل، أن المنظومة القضائية في دولة الإمارات أصبحت من أفضل التجارب القضائية في العالم، ونموذجاً يحتذى به، وذلك خلال فترة خمسين عاماً منذ تأسيسها، وهي مدة قياسية في حياة الأمم.

وقال معاليه: «إن دولة الإمارات حددت بأجندتها الوطنية عدة أولويات نجحت في تحقيقها منها أن تكون الدولة هي البقعة الأكثر أمناً وعدلاً على المستوى العالمي، وقد تحقق ذلك من خلال تعزيز عدالة القضاة والاستمرار في ضمان حقوق الأفراد والمؤسسات، وتكريس نظام قضائي فاعل».

وأشار إلى الدعم اللامحدود للقيادة الرشيدة، وإيمانها المطلق بأن تقدم ورقي الدول لن يتحقق إلا بترسيخ وتحقيق أسس القضاء الناجز، وقد كان ذلك الإيمان، وتلك الرؤية ركيزتين أساسيتين للبناء والإنجاز الذي مكن الدولة من تبوّء هذه المرتبة المتميزة. ولفت إلى أن ما أعلن عنه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، بشأن الاستراتيجيات والخطط للخمسين عاماً القادمة، بل والمائة عام المقبلة، وفق نموذج جديد وفريد في عالمنا المعاصر، يعد استمراراً للمسيرة السابقة بما يرسخ من قوة الوطن ومكانته، إقليمياً ودولياً، ويقدم نموذجاً متفرداً يتسم بالتوازن والتكامل في كافة المجالات، وبما يحفز شباب الدولة ومفكريها ومبدعيها على استمرار الإبداع والابتكار لتظل دولة الإمارات منارة ومثالاً يحتذى به بين الدول.