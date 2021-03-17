محمد النعيمي: راية خفاقة

أبوظبي (الاتحاد)

قال محمد خليفة النعيمي، مدير مكتب شؤون التعليم في ديوان ولي عهد أبوظبي: «يشكل عام الخمسين الذي أعلن عنه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» مناسبة وطنية للفخر بالإنجازات التي حققتها دولة الإمارات على مدار الخمسين عاماً الماضية، بفضل عزيمة وإصرار الآباء المؤسسين على تحويل الحلم إلى واقع، عبر وضع اللبنة الأساسية لدولة هي اليوم في مصاف دول العالم المتقدمة.

وتابع: «اليوم هو فرصة لنجدد العهد والالتزام بالعمل الدؤوب لتبقى راية دولة الإمارات خفاقة عالية تعانق عنان السماء، والمضي في الرحلة التي بدأها الآباء للوصول إلى تحقيق تطلعات قيادتنا الرشيدة وطموحات شعبنا في أن نكون في الخمسين عاماً القادمة أفضل دول العالم في شتى المجالات، وعلى المستويات كافة».