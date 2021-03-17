حسن محيمد: رؤية مستقبلية

رأس الخيمة (وام)

أكد المستشار حسن سعيد محيمد النائب العام لإمارة رأس الخيمة، أن الإمارات على أتم الاستعداد للخمسين عاماً القادمة، متسلحة برؤية مستقبلية وخطط مدروسة وأدوات عصرية، محورها الارتقاء بالإنسان في شتى المجالات.

وقال المستشار محيمد، بمناسبة إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» 2021 «عام الخمسين»: إن الـ 50 سنة التي مضت من عمر دولتنا الفتية شكلت نقلة نوعية فارقة بالمقارنة بمثيلاتها من الدول، وتبوأت الإمارات فيها أفضل المراكز على المستويين الإقليمي والعالمي، وكلنا فخر وثقة بقيادتنا الرشيدة والجهود الحثيثة التي يبذلونها في سبيل نهضة الوطن والمواطن.