سامي بن عدي: وطن ملهم

أبوظبي (الاتحاد)

أكد سامي بن عدي الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة في وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، أن دولة الإمارات، وبفضل رؤية قيادتها الرشيدة، تمكنت من أن تكون ملهماً للكثير من الدول حول العالم، وتمكنت أن تصل بإنجازاتها إلى الفضاء، وأن تترك بصماتها واضحة في خدمة الإنسانية، وبناء دولة التقدم والازدهار التي أصحبت أرضها الطيبة، وطناً للإنسانية والتسامح والمحبة، وأن تكون نموذجاً للتلاقي الحضاري الذي تجتمع فيه العقول والخبرات والأيادي لبناء الوطن وتحقيق النجاح.

وقال: «اليوم ومع إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» 2021 «عام الخمسين»، هو احتفاء بالإنجازات التي حققتها دولة الإمارات التي تأسست برؤى وعزيمة الآباء المؤسسين، كما أنه دعوة لأبناء الوطن، ولمن يقيم على أرض الإمارات للمساهمة في صناعة المستقبل المشرق لوطن لا يعرف المستحيل وطموحه المراكز الأولى، ويسابق الأمم بإنجازات يخلدها الزمن».