طارق لوتاه: لحظة تاريخية

أبوظبي (الاتحاد)

قال طارق هلال لوتاه، وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي: «إن إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» 2021 «عام الخمسين»، هو لحظة تاريخية في صناعة مستقبل الإمارات التي تواصل مسيرة إنجازاتها كل يوم لتثبت أنها، وبفضل الرؤية السديدة لقيادتها الرشيدة، تواصل بعزم وإصرار مسيرة نجاحاتها في جميع المجالات، لتصل إلى رؤيتها بأن تكون في صدارة دولة العالم بحلول الذكرى المئوية لتأسيسها».

وأضاف: «هذه اللحظة التاريخية، هي لحظة للتأمل بما حققه أبناء الوطن من إنجازات أصبحت محل اهتمام العالم، كما أنها لحظة للاستعداد للمستقبل الذي عودتنا قيادتنا السير نحوه دون تردد متسلحين بالعلم والمعرفة والعزم وقوة الإرادة».

وتابع: «دولة الإمارات حققت الإنجازات خلال الخمسين عاماً الماضية، لأنها آمنت بالإنسان وقدراته، وآمنت أنه الثروة الأغلى والأهم في بناء الأوطان».