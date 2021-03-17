علي بن علوان: احتفاء بالإنجازات

رأس الخيمة (وام)

أكد اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة أن إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» 2021 «عام الخمسين» جاء ليحتفي كل أفراد وشرائح المجتمع، بإنجازات دولتنا العظيمة، تحت ظل قيادتنا الرشيدة، وبرؤية وإرادة آبائنا المؤسسين.

وقال قائد عام شرطة رأس الخيمة - في تصريح له بهذه المناسبة - سنحتفل بما تحقق في دولتنا الحبيبة، وسنستمر في العمل تحت قيادتنا الرشيدة، لنفاخر بإنجازات الماضي، ونمجّد إنجازات الحاضر، ونرسم استشراف المستقبل لأجيالنا القادمة. وأضاف أن الإمارات أصبحت وطن الإنسانية والسلام والأمان، فهي الأسرع والأكبر نمواً وتطوراً وازدهاراً، والأكثر عدلاً وأماناً، هي بلد الخير والتسامح والتعايش، تحفظها وتحميها رعاية الله، وتضحيات وجهود وعزيمة أبنائها المخلصين.