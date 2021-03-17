أحمد الخاطري: منارة مشرقة

رأس الخيمة (وام)

قال المستشار أحمد محمد الخاطري رئيس دائرة محاكم رأس الخيمة: إن دولة الإمارات شهدت تطورات كبيرة في المجالات كافة، وعلى مختلف الصعد، بكل المقاييس على مدى العقود الخمسة الماضية، حتى أضحت منارة مشرقة على المستوى العالمي.

وأضاف: إن النظام القضائي في الدولة يتمتع بالاستقلالية والنزاهة والحياد، والذي شهد تطوراً تنموياً منقطع النظير لتعزيز كفاءته، والحفاظ على أمن واستقرار المجتمع لينعم الجميع بالعدالة والمساواة تحت منظومة قضائية متطورة، ولتعزيز مفهوم الإمارات دولة القانون. وأكد أن إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» عام 2021 «عام الخمسين» هو بمثابة فخر واعتزاز، بما تم إنجازه خلال السنوات الماضية وما ستشهده المرحلة المقبلة من تنمية مستدامة ورسم ملامح مستقبل الإمارات، وهو بحد ذاته أصبح مضرباً للمثل.