خولة السويدي: مواصلة مسيرة الازدهار

أبوظبي (وام)

أكدت سمو الشيخة خولة بنت أحمد خليفة السويدي، حرم سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، رئيسة مؤسسة خولة للفن والثقافة، أن إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2021 في دولة الإمارات «عام الخمسين» احتفاء بالذكرى الـ 50 لتأسيس الدولة، يكرس الرؤية الحكيمة والجهود الكبيرة والإرادة القوية لآبائنا المؤسسين التي نقلت الإمارات إلى مصاف العالمية والنمو والازدهار، وكتب قصة دولة حققت المستحيل، وسطرت في سجل التاريخ الإنساني إنجازات عالمية.

وأشارت سموها، في تصريح بهذه المناسبة، إلى أن الإعلان عن عام الخمسين يشكل استكمالاً لهذه الرؤية التنموية الطموحة، ويعكس تصميم القيادة الرشيدة على مواصلة مسيرة الازدهار والتقدم وصناعة مستقبل مشرق خلال الـ 50 عاماً المقبلة.

وأوضحت سموها أن ما حققته دولة الإمارات منذ تأسيسها من تقدم وازدهار وتطور ونمو مدعاة للاعتزاز والفخر، ونموذج يحتذى وأساس راسخ تُبنى عليه الجهود والخطط والأعمال في السنوات القادمة، مؤكدة أن توجيهات قيادتنا الرشيدة بمشاركة الجميع في الاحتفال بالإنجازات التي تحققت خلال مسيرة خمسين عاماً، يعزز روح الفريق الواحد ويوحد الهمم والجهود لبناء مستقبل جديد من التطور والازدهار والعمل على تحقيق مئوية الإمارات 2071.