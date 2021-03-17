شما المزروعي: مراحل من التطور

دبي (الاتحاد)

قالت معالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة دولة لشؤون الشباب: «إن إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2021 (عام الخمسين)، هو تتويج لمرحلة تاريخية مهمة في مراحل دولتنا، بدأت بحلم تجسد بإرادة وعزيمة وإصرار آبائنا المؤسسين على أرض الواقع كدولة عصرية، كان ولا يزال الاستثمار في الإنسان المحور الرئيس لدفع مسيرة تقدمها وازدهارها».

وأضافت معاليها: «اليوم نحتفل بخمسين عاماً مضت استطاعت فيها دولتنا بفضل توجيهات ونهج قيادتنا الرشيدة أن تحتل مكانة في مصاف الدول المتقدمة، ونستعد لخمسين عاماً قادمة من مراحل التطور والازدهار طموحاتنا فيها كبيرة وأهدافنا واضحة عنوانها شبابنا، ومحركها الأساسي طاقاتهم وقدراتهم ومهاراتهم الإبداعية والابتكارية، نتطلع فيها إلى مواصلة المسيرة وحمل راية المستقبل الذي تكون فيه دولتنا هي الأفضل وفي المركز الأول».

وتابعت معاليها: «نعاهد قيادتنا أن نكون دائماً على قدر ثقتها وإيمانها بقدراتنا كقادة للمستقبل وصناع لغد أفضل، وبأننا ماضون في المسيرة نحو مستقبل أفضل بعزيمة وهمة عالية لمضاعفة جهودنا ومساهمتنا في مسيرتنا خلال الخمسين عاماً القادمة، حتى نصل بدولتنا إلى الريادة العالمية».