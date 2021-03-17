ميثاء الشامسي: حولنا الرؤى إلى واقع

أبوظبي (وام)

أكدت معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي وزيرة دولة، أن عام الخمسين الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، هو عام مميز بكل ما يحمله من تطلعات ورؤى وأهداف، وسنعمل جميعاً من أجل تحقيقها؛ لأن القيادة الرشيدة بدءاً من المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، ومتابعة وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، علمتنا كيف نشق طريقاً صعوداً متسلحين بالإيمان والعلم، مقدمين كل ما نملك من إمكانيات وقدرات، وحتماً سيكون الجهد والعطاء مضاعفاً، كما أشار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إلى أن الأهداف الكبيرة والبعيدة لا تتحقق إلا بالعقول المفكرة والعمل الدؤوب، مع الأخذ بقيم التعاون والإخلاص والتسامح.