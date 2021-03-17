نورة السويدي: المزيد من المكاسب

أبوظبي (الاتحاد)

قالت نورة خليفة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، بمناسبة إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2021 «عام الخمسين» في الدولة: حققت الدولة في يوبيلها الذهبي الكثير من الإنجازات والمكاسب التي باهت بها الأمم المتقدمة في مؤشرات التنمية المستدامة، وسابقتها في الكثير من القضايا، وفي مقدمتها قضايا حقوق الإنسان، وخاصة حقوق المرأة الإماراتية التي ما فتئت وهي تحقق المزيد والمزيد من المكاسب في مجال التمكين.

وأضافت: بهذا الخط الفاصل لمئوية الإمارات 2071، نسترجع عبر تلك السنوات الخمسين المضيئة والحافلة بالأحداث والمهام الكبيرة والإنجازات التي رسم ملامحها الأولى، وأرسى دعائمها مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، وإخوانه الآباء المؤسسون، الذين أرسوا القواعد القوية لدولة أبهرت العالم، بما حققته من نهضة حضارية شاملة ومؤشرات تنافسية محلية ووطنية وعالمية.