مريم الرميثي: إعلان للمستقبل

أبوظبي (وام)

قالت مريم الرميثي مدير عام مؤسسة التنمية الأسرية: إن إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2021 «عام الخمسين»، هو إعلان للمستقبل يحدد ملامح الدولة في استعدادها لانطلاقة جديدة من عمرها مميزة ومؤثرة وملهمة لغيرها من الدول على مستوى العالم، وذلك بناءً على ركائز تؤكد أن إطلاق عام الخمسين بروحٍ احتفالية تشمل كل من يعتبر دولة الإمارات وطناً له، وتعتمد الركائز كذلك على دعوة أبناء الوطن إلى التأمل في قيم الماضي وإنجازاته اعتزازاً وفخراً بآبائنا المؤسسين، وإلهام الشباب لوضع تصوراتهم حول طموحات الخمسين عاماً القادمة.

وأَضافت أن تسمية العام الحالي بعام الخمسين تأتي احتفاء باليوبيل الذهبي للدولة، واحتفالاً بالذكرى الخمسين للتأسيس، حيث يستدعي الاحتفال عبق الأيام الماضية حينما أعلن عن قيام الاتحاد، وبدأت عمليات بناء الدولة العظيمة بجهود الآباء المؤسسين الذين قادوا هذا الوطن العزيز نحو الشموخ والمجد.