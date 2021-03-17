خولة الملا: فرصة مثالية

الشارقة (الاتحاد)

أكدت الدكتورة خولة عبد الرحمن الملا الأمين العام للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، أن إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2021 «عام الخمسين» يؤسس لمرحلة جديدة في سجل نهضة الإمارات التنموية لتغدو الأفضل عالمياً بحلول الذكرى المئوية لتأسيسها، كما يجسد هذا الإعلان رؤية قيادتنا الرشيدة التي آمنت دوماً بأن الإنسان هو محور التنمية والنهضة الحضارية التي تشهدها دولتنا منذ عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وأضافت الدكتورة خولة الملا: لقد ضربت دولة الإمارات بفضل رؤية وحكمة قيادتها الرشيدة، أروع أمثلة من الإنجازات العظيمة التي حققتها خلال العقود الخمسين الماضية والتي حازت على إعجاب العالم وتقديره، وكونت صورة متألقة يشهد الجميع بجمالها ونهضتها وجودة الحياة فيها، مؤكدة أن عام الخمسين سيوفر فرصة مثالية لإعداد الخطط والاستراتيجيات وتنظيم الجهود الوطنية لتحقيق الآمال والتطلعات.