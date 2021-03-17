محمد الشرقي: حدث تاريخي

الفجيرة (وام)

أكد الشيخ المهندس محمد بن حمد بن سيف الشرقي مدير عام حكومة الفجيرة الإلكترونية، أن إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2021 «عام الخمسين» هو حدث تاريخي يحتفي بإنجازات تفخر بها الأجيال، ويكرس الجهود المتواصلة التي ساهم فيها كل فرد في هذا الوطن الغالي في تحقيق الرؤية التنموية للدولة.

وقال الشيخ المهندس محمد بن حمد بن سيف الشرقي، في تصريح له بهذه المناسبة، إن هذه المناسبة الغالية على قلوبنا تعزز مفهوماً عميقاً في مواصلة العمل لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة للخمسين عاماً القادمة، والتي تشكل ملامح مستقبلية تنافس مختلف الدول بشكل حضاري، من خلال وضع التصورات والخطط لاستكمال مسيرة الإنجازات، وترك بصمة مشرفة لتكون الإمارات نموذجاً يحتذى به في العالم.