عبد الله المندوس: رؤية سديدة

أبوظبي (الاتحاد)

أكد الدكتور عبد الله المندوس، مدير المركز الوطني للأرصاد ورئيس الاتحاد الآسيوي للأرصاد الجوية، أن إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2021 في دولة الإمارات «عام الخمسين»، يعكس الرؤية السديدة لقيادتنا الرشيدة، واستشرافها للمستقبل، مرتكزين على إرثٍ غني من الإنجازات الملهمة، والتي رسخت مكانة متميزة لدولة الإمارات كوجهة رئيسة للإبداع والابتكار والإيمان المطلق بقدرة الإنسان على تحقيق المستحيل إذا ما توفرت الإرادة الصادقة والتخطيط الاستراتيجي المدروس.

وأضاف: «نتطلع الآن إلى مستقبلٍ مشرق، تتم صياغته لدولة الإمارات ورسم ملامحه للخمسين عاماً القادمة من قبل قيادة حكيمة وشعبٍ يؤمن بقدراته التي لا حدود لها في مختلف المجالات والقطاعات، لقد أثبتت الإمارات للعالم أن تطلعاتها وطموحها حدوده السماء، وستستمر مسيرة إنجازات الدولة خلال السنوات القادمة متجاوزةً التحديات والمتغيرات التي يشهدها العالم، ومرتكزةً على حلولٍ علمية وعملية مدروسة».