تفعيل منصات التعلّم الذكي خلال إجازة الفصل الثاني

دينا جوني (دبي)

وجّه قطاع العمليات المدرسية، التابع لمؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، مديري المدارس بضرورة تفعيل كافة المنصات التعليمية لرفع مهارات الطلبة، خلال إجازة الفصل الثاني، والتحاق الطلبة مركزياً بالمنصات التعليمية، على أن يتم متابعة دخول الطلبة على المنصات، من خلال تقارير خاصة بهذا الشأن.

وشرح القطاع في تعميم إلى المدارس الإجراءات الخاصة بتقييم الطلبة خلال الفصل الثاني من العام الدراسي 2020-2021، مؤكداً عدم وجود امتحانات ختامية في الفصل الدراسي الثاني لجميع الصفوف من الأول إلى الثاني عشر في مواد المجموعتين «أ» النظرية، و«ب» العملية.

وأفاد القطاع بأن التقييم خلال الفصل الدراسي الثاني يعتمد على أداء الطلبة في التقييم التكويني، المنفذ من قبل المعلم، ووفقاً للتوجيهات المركزية الواردة في خطط المناهج والمتوفرة على منصة التعلم الذكي. وأكد تنفيذ اختبار تحدث في مادة اللغة الإنجليزية للصفوف من 4-12، وتحتسب درجته للفصل الدراسي الثالث، وتفعيل كافة المنصات التعليمية لتنفيذ إجراءات التقييم التكويني، حسب المادة والصف.

وحدّد التعميم أوزان التقييم التكويني في الفصل الدراسي الثاني لمواد المجموعة «أ» للصفوف من الأول إلى الرابع بواقع 30%، و10% للصفوف من الخامس إلى الثاني عشر، أما بالنسبة لمواد المجموعة B فيتم رصد 30% للصفوف من الأول إلى الرابع، و30% للصفوف من الخامس إلى الثاني عشر. وشدد التعميم على أهمية تفعيل كافة المنصات التعليمية لرفع مهارات الطلبة خلال إجازة الفصل الثاني، والتحاق الطلبة مركزياً بالمنصات التعليمية، على أن تتم متابعة دخول الطلبة على المنصات، من خلال تقارير خاصة بهذا الشأن.