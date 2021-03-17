أبوظبي (وام)
توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، ومائل للحرارة نهاراً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، وحركة الرياح: جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 10 - 20 تصل إلى 30 كم/س.
ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 15:53، والمد الثاني عند 03:58، والجزر الأول عند الساعة 09:55، والجزر الثاني عند الساعة 21:33.
وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً، ويحدث المد الأول عند 13:09، والمد الثاني عند الساعة 00:04، والجزر الأول عند الساعة 18:20 والجزر الثاني عند الساعة 06:59.