تفاهم بين الأكاديمية البحرية وجامعة أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت كل من أكاديمية أبوظبي البحرية التي تعد مركز التدريب والتطوير التابع لموانئ أبوظبي، وجامعة أبوظبي مذكرة تفاهم تهدف إلى تبادل الخبرات والمعارف من خلال البرامج الأكاديمية والتدريبية التي يطورها الطرفان، وتعزيز المهارات النظرية والعملية لدى الطلبة في إمارة أبوظبي. وقع المذكرة الدكتور ياسر الواحدي، رئيس إدارة أكاديمية أبوظبي البحرية، والبروفيسور وقار أحمد، مدير جامعة أبوظبي، وتنص على تحديد وتطوير المحتوى التعليمي بما يعود بالنفع على المؤسستين، وتقديم المزيد من الخيارات التدريبية والأكاديمية إلى الطلبة، وتوفير الموارد التعليمية المتطورة لهم، وإتاحة الفرصة أمامهم للالتحاق بالبرامج الاجتماعية المختلفة.

وذكر الكابتن مكتوم الحوقاني، مدير عام أكاديمية أبوظبي البحرية أن موانئ أبوظبي تهدف من خلال أكاديمية أبوظبي البحرية إلى توفير مؤسسة تعليم وتدريب بحري رائدة، قادرة على تخريج كفاءات تتمتع بالمهارات اللازمة لتطوير أداء القطاع البحري في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتسهم في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة بتحويل إمارة أبوظبي إلى مركز عالمي للتجارة البحرية. وأضاف: «سنقوم من خلال مواءمة مصادرنا الرقمية وطواقم عملنا، مع الخبرات الكبيرة لإحدى أبرز مؤسسات التعليم العالي في الدولة مثل جامعة أبوظبي، بتوفير طيف أوسع من الفرص التعليمية والمهنية لطلبتنا من خلال المجموعة المتنوعة من الدورات والبرامج والشهادات التي نقدمها إليهم».

وقال البروفيسور وقار أحمد، مدير جامعة أبوظبي: «إن مذكرة التفاهم تساعد في تقديم أجيال جديدة من الخريجين الجاهزين للدخول إلى الحياة المهنية بما يتوافق مع الرؤية الاستراتيجية بعيدة المدى لقيادتنا الرشيدة، كما تسهم في الارتقاء بمستويات التدريس والتعلم والمنح الدراسية للطلبة، وتوسيع نطاق مساهماتهم في مجتمعهم».