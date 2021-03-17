«دبي الإسلامي» يدعم «الإمارات للثلاسيميا»

دبي (وام)

أعلن بنك دبي الإسلامي أمس، دعمه لجمعية الإمارات للثلاسيميا بقيمة 200 ألف درهم، بهدف تخفيف معاناة مرضى الثلاسيميا، خلال جائحة كورونا.

وتقدم عبدالباسط محمد مرداس، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للثلاسيميا بالشكر والتقدير إلى إدارة بنك دبي الإسلامي على التزامها بمسؤولياته المجتمعية، مشيراً إلى أن دعم البنك يأتي ترجمة واقعية على تضافر الجهود في مجتمع الإمارات للارتقاء بالعمل الخيري والإنساني وتحقيق توجّهات الدولة ورؤيتها الإنسانية في تقديم خدمات تنعكس إيجاباً على الصعيدين الاجتماعي والإنساني لجميع المحتاجين دون تمييز في اللون، الجنس، الدين أو النوع.