خدمات «أبوظبي للتقاعد» عبر فروع «العسكريين المتقاعدين»

أبوظبي (الاتحاد)

وقّع صندوق أبوظبي للتقاعد، أمس، اتفاقية تعاون مع جمعية العسكريين المتقاعدين، لتقديم خدماته للمتقاعدين العسكريين المشمولين بخدمات الصندوق من أعضاء الجمعية، وذلك في إطار الإجراءات التحسينية التي يقوم بها الصندوق لتطوير قطاع خدمات التقاعد العسكري بعد انتقاله إليه، وسعيه لتوسيع نطاق هذه الخدمات.

وتهدف الاتفاقية، التي وقّعها خلف عبد الله رحمه الحمادي مدير عام صندوق أبوظبي للتقاعد، واللواء الركن (م) مبارك سالم عويضه الخييلي رئيس مجلس إدارة جمعية العسكريين المتقاعدين، إلى تعزيز التواصل والتعاون بين الطرفين، وبناء شراكة مجتمعية وعلاقات فعّالة لخدمة العسكريين المتقاعدين والمستحقين عنهم.

وبموجب الاتفاقية يمكن للعسكريين المتقاعدين المشمولين بخدمات الصندوق والمستحقين عنهم، تقديم طلباتهم للحصول على خدمات التقاعد عبر المقر الرئيس للجمعية وفروعها الخمسة في مختلف إمارات الدولة، على أن يتم إنجازها وتنفيذها بنفس الجودة والدقة، والمعدل الزمني لتقديم الخدمة المعتمد من الصندوق في قنواته الرئيسة.

وتشمل الخدمات المقدمة عبر الجمعية تقديم الإقرار السنوي والحصول على الشهادات المختلفة، بالإضافة إلى خدمتي تحديث البيانات، وتغيير تفاصيل الحساب البنكي.

وأعرب خلف عبد الله رحمه الحمادي، مدير عام الصندوق، عن سعادته بتوقيع اتفاقية التعاون مع جمعية العسكريين المتقاعدين، مؤكداً أنها تأتي في إطار السعي المتواصل من الصندوق لعقد الشراكات مع مختلف الجهات والمؤسسات الوطنية، للارتقاء بخدماته المقدّمة للمتعاملين بفئاتهم كافة.

ومن جانبه قال اللواء الركن (م) مبارك سالم عويضه الخييلي رئيس مجلس إدارة جمعية العسكريين المتقاعدين إن توقيع الاتفاقية مع الصندوق يأتي تنفيذاً لتوجيهات رؤية القيادة الرشيدة الهادفة إلى تسهيل حصول المواطنين على الخدمات الحكومية لا سيما المتقاعدين العسكريين، كما يأتي ضمن خطط الجمعية وسعيها الدائم، لمَد جسورِ التعاون، وتوثيق أواصر العلاقة مع المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني في سبيل خدمة أعضائها من العسكريين المتقاعدين.