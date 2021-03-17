ورش افتراضية لدعم التوظيف الدامج في إمارة أبوظبي

أبوظبي (وام)

نظّمت هيئة الموارد البشرية في أبوظبي، سلسلة من الورش الافتراضية لمبادرة «زملاء الهمم»، التي تأتي ضمن محور سياسة التوظيف الدامج «إحدى مبادرات محور التوظيف في استراتيجية أبوظبي لأصحاب الهمم».

حملت الورش عنوان «فن التعامل مع أصحاب الهمم في بيئة العمل»، وأقيمت بالتعاون مع دائرة تنمية المجتمع، ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم.

وقالت علياء عبدالله المزروعي، مدير عام هيئة الموارد البشرية: إن الهيئة تقود مشروع برنامج التوظيف الدامج لأصحاب الهمم كمبادرة حكومية مستندة بفكرتها إلى استراتيجية أصحاب الهمم 2020 - 2024.

وأضافت أن البرنامج يشكّل منصة مثالية لإثراء معرفة الموظفين، وتعزيز سياسة التوظيف الدامج، وتأتي استكمالاً للجهود التي تقوم بها الهيئة في دفع عجلة تنظيم خدمات التوظيف المدعوم لأصحاب الهمم، وتعزيز قدرات الموارد البشرية ورفع كفاءاتها لتوظيفها في مسيرة التنمية الشاملة التي تنتهجها إمارة أبوظبي.

من جانبها، أكدت الدكتورة بشرى الملا المدير التنفيذي لقطاع التنمية المجتمعية في دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، حرص الدائرة على التعاون المثمر مع الشركاء المشاركين في استراتيجية أبوظبي لأصحاب الهمم عبر تنفيذ مبادرات مختلفة، تُسهم في تعزيز القطاع الاجتماعي بشكل عام، وتوفير حياة كريمة لجميع أفراد المجتمع، وتحقيق الهدف الأساسي من رسالتنا في تشكيل نواة لمجتمع متسامح وحاضن لجميع الفئات، ما يجعل إمارة أبوظبي مدينة دامجة ومهيأة لأصحاب الهمم، من خلال التحول إلى منظور الإعاقة الاجتماعي والداعم لحق أصحب الهمم، باعتبارهم الأساس في مسيرة تقدم وتطور المجتمع.