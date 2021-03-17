«المعاشات»: تحديث البيانات يسرع منحة الوفاة

أبوظبي (وام)

أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أن مبادرة المستحقين من ورثة صاحب المعاش أو المؤمن عليه إلى تحديث بياناتهم لدى الهيئة مباشرة بعد الوفاة، يسّرع من صرف منحة الوفاة التي أقرها القانون لورثة صاحب المعاش عند الوفاة، مشيرة إلى أنه بالنسبة للمؤمن عليه توزع المنحة على ورثته عند وفاته وفقاً لأحكام الشريعة، أما صاحب المعاش فتوزع المنحة على من كان يعيلهم حال حياته. وقالت الهيئة: إن المنحة هي أولى المنافع التأمينية التي يحصل عليها المستحقون عند وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش، وهذه المنحة أقرها القانون من أجل مساعدتهم على تدبر شؤون حياتهم بشكل سريع والتجاوب مع كافة متطلبات الحياة بمجرد حدوث الوفاة.