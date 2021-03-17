تنمية المجتمع بدبي تطلق «عونك»

دبي (وام)‏

أطلقت هيئة تنمية المجتمع في دبي خط «عونك» لتقديم الاستشارات المتعلقة بالمتعاطين والمتعافين من الإدمان، بهدف تعزيز حماية الفئات المستهدفة، وتوفير دعم على مدار الساعة لهم ولأسرهم وتقليل نسبة العود إلى الإدمان. ويشرف على الخط الساخن «800988» موظفون مدربون لتقديم الاستشارات بشكل مهني متخصص وبسرية تامة. كما يتولى الاختصاصيون المشرفون على الخط الساخن تقييم مستوى الخطورة والتعامل معها، وفق بروتكولات تتناسب مع كل حاله، حيث يتم التدخل بشكل مباشر، بالتعاون مع الجهات المعنية في حال درجة الخطورة العالية، وأخذ الإجراءات الضرورية في حالات الخطورة المتوسطة، وتوجيه المتصلين إلى القنوات الضرورية لتلقي الخدمة في الحالات الأقل خطورة مع متابعة كافة الحالات بشكل كامل. وقال حريز المر بن حريز، المدير التنفيذي لقطاع التنمية والرعاية الاجتماعية في هيئة تنمية المجتمع: إن أهمية هذه الخطوة تأتي من منطلق وجود قناة اجتماعية متوفرة على مدار الساعة لدعم المتعاطين أو المتعافين من الإدمان وأسرهم.