حلول مبتكرة لمكافحة «كوفيد - 19»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة «جي 42 للرعاية الصحية»، الشركة الرائدة في تكنولوجيا الرعاية الصحية التي تتخذ من الإمارات مقراً لها، وشركة «جين سكريبت بيوتك سنغافورة» التابعة لشركة «جين سكريبت بيوتك» العالمية الرائدة في التكنولوجيا الحيوية، أمس، عن توقيع اتفاقية لاستكشاف حلول شاملة لمكافحة وباء كوفيد - 19. ويشمل التعاون توزيع مجموعة من أجهزة «جين سكريبت بيوتك»، والتي أطلقتها تحت اسم «سي باس»، والتي تقوم باكتشاف الأجسام المضادة المحايدة لفيروس سارس- كوفيد - 2. وسيشمل توزيع هذه الأجهزة 24 منطقة جغرافية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما يسهم بتوفير تقييم واضح حول اللقاح على نحو فعال.

وتعمل أجهزة «سي باس» على اكتشاف الأجسام المضادة المحايدة لفيروس سارس- كوفيد-2، وتحديد الأجسام المضادة المحايدة لدى الأفراد من دون استعمال فيروس حيّ، حيث تتطلب الطريقة التقليدية لقياس الأجسام المضادة المحايدة على عيّنات من المرضى باستخدام خلايا حية إلى جانب اتخاذ مستويات عالية من الأمان لضمان السلامة الحيوية، بالإضافة إلى أن الحصول على النتائج في الطريقة التقليدية تتطلب أياماً عديدة. في المقابل، تستخدم مجموعة أجهزة «سي باس» بروتينات نقيّة يمكن إجراؤها في معظم المختبرات المعيارية مع وقت قصير لإصدار النتائج (حوالي ساعة). وتمثل الأجسام المضادة المحايدة خط الدفاع الأول ضد عدوى فيروس سارس- كوفيد- 2، من خلال منع الفيروس من الارتباط بالخلايا المستضيفة، وبالتالي منع انتشار الفيروس. وقد يشكّل اختبار «سي باس» أداة أساسية لتحديد استجابة الأجسام المضادة المحايدة (التي تحجب الفيروس) خلال مرحلة ما بعد التطعيم، وذلك لفهم قوة الاستجابة المناعية وكفاءتها ومدتها. وتعد أجهزة «سي باس» الاختبار المصلي الوحيد المعتمد من إدارة الغذاء والدواء الأميركية للاستخدام في حالات الطوارئ لتحييد الأجسام المضادة من الإصابات الحديثة والسابقة بفيروس سارس- كوفيد- 2. وتحمل المجموعة أيضاً علامة المطابقة الأوروبية، كما حصلت على الموافقة المؤقتة من هيئة العلوم الصحية السنغافورية، ووكالة المراقبة الصحية الوطنية في البرازيل، والإدارة الوطنية للأدوية والأغذية والأجهزة الطبية في الأرجنتين، كما حصلت مؤخراً على تصريح من وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية كجهاز طبي معتمد.

وقال جونسون وانغ، رئيس «جين سكريبت» في منطقة آسيا المحيط الهادئ: «يسعدنا التعاون مع شركة جي 42 للرعاية الصحية، بهدف المساهمة في تطوير حلول مبتكرة لمساعدة سكان الإمارات وخارجها. وسوف نعمل من خلال هذا التعاون على خدمة المجتمع المحلي باستخدام خبراتنا ومصادرنا. وستظل شركتنا ملتزمة بدعم مجتمع الرعاية الصحية في مكافحة عدوى كوفيد - 19 عبر محفظة واسعة من أدوات البحث والتطوير والتشخيص، بما في ذلك مجموعة أجهزة (سي باس) الجديدة».

وتعتبر «جي 42 للرعاية الصحية» في طليعة الشركات التي تعمل على مكافحة الوباء باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة والموارد الحوسبية الهائلة في معظم مبادرات الرعاية الصحية الخاصة بها.

الأجسام المضادة

قال أشيش كوشي، الرئيس التنفيذي لشركة جي 42 للرعاية الصحية: «تكمن رسالتنا في توفير أفضل حلول الرعاية الصحية الشاملة والمتقدمة تقنياً في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. ويأتي تعاوننا مع شركة جين سكريبت في وقت أطلقت فيه الدول بنجاح برامجها الوطنية للتطعيم، وبإمكان المختبرات الآن الاستفادة من الاكتشاف السريع للأجسام المضادة بشكل يدعم منظومة الرعاية الصحية. ونحن ملتزمون بتعزيز صحة المرضى، وترسيخ مكانتنا كشركة رائدة في تحول قطاع الرعاية الصحية لخير الإنسانية جمعاء».