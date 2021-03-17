تحصين 3 ملايين رأس ماشية في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية عن إنجاز المرحلتين الأولى والثانية من حملة التحصين السنوية الثانية عشرة 2020 - 2021 ضد الأمراض التي تصيب الثروة الحيوانية في إمارة أبوظبي، حيث تغطي الحملة ثلاثة أمراض هي طاعون المجترات الصغيرة للضأن والماعز، والحمى القلاعية للضأن والماعز والأبقار، والكفت للماعز، وذلك لتعزيز مناعة الثروة الحيوانية والسيطرة على الأمراض الوبائية واستئصالها لتعزيز منظومة الأمن الحيوي. وقال راشد بالرصاص المنصوري المدير التنفيذي لقطاع الثروة الحيوانية في هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، إن حملة التحصين الثانية عشرة تستمر حتى مايو القادم وتستهدف تعزيز منظومة الأمن الحيوي وتعزيز مناعة المواشي، ووقايتها من الأمراض ومنع انتشارها.

بلغ إجمالي الثروة الحيوانية التي تم تحصينها ضد الأمراض الثلاثة خلال المرحلة الأولى من الحملة حوالي 3.172.094 رأساً من الماشية، تم إعطاؤها الجرعة الأولى للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية للأبقار، والضأن والماعز، ومرض الكفت للماعز، بالإضافة إلى مرض طاعون المجترات الصغيرة للضأن والماعز، بينما تم في المرحلة الثانية ترقيم وتحصين حوالي 161.225 رأساً ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة.

واستحوذت الثروة الحيوانية في العين على نحو 63.7% من عمليات التحصين خلال المرحلة الأولى من الحملة، وبلغ إجمالي الحيوانات التي تم تحصينها ضد الأمراض الثلاثة حوالي 2.020.736 رأساً من الماشية، حيث تم تحصين حوالي 1.147.211 رأساً بلقاح الحمى القلاعية، بينما تم تحصين 515.067 رأساً بلقاح الكفت للماعز، ثم تحصين وترقيم نحو 358.458 رأساً بلقاح طاعون المجترات الصغيرة. وجاءت الثروة الحيوانية في منطقة أبوظبي في المرتبة الثانية بنسبة حوالي 21% من إجمالي الحيوانات التي تم تحصينها خلال المرحلة الأولى، وعددها حوالي 665.089 رأس ماشية، منها 372.516 رأس ماشية تم تحصينها بلقاح الحمى القلاعية، و151.100 رأس بلقاح الكفت، وحوالي 141.473 رأس ماشية بلقاح طاعون المجترات الصغيرة، أما الثروة الحيوانية في منطقة الظفرة فقد استحوذت على ما نسبته 15.3% من إجمالي الثروة الحيوانية تم تحصينها في المرحلة الأولى بمجموع رؤوس ماشية بلغ حوالي 486.269 رأساً.