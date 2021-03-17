مختبر دبي المركزي يفوز بجائزة «Ostar العالمية»

دبي (وام)‏

فاز مختبر دبي المركزي ببلدية دبي بجائزة Ostar العالمية «Super level» عن فئة أفضل المشاريع لعام 2021، وذلك عن مبادرة إعادة استخدام الخرسانة الفائضة في المشاريع الانشائية والمنتجة من قبل مصانع الخرسانة وإمكانية توريدها أو استخدامها مرة أخرى ضمن الضوابط والشروط الفنية للمواصفة الخاصة ببلدية دبي. وقال المهندس أمين أحمد أمين، مدير إدارة مختبر دبي المركزي بالبلدية، إن هذه المبادرة تسهم بشكل فاعل في تقليل كمية المخلفات الانشائية، وخاصة مخلفات مادة الخرسانة، بالإضافة إلى تقليل نسبة التلوث، وتحسين البيئة الأمر الذي يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية، ويجسد رؤية بلدية دبي في بناء مدينة سعيدة ومستدامة.