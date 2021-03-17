إغلاق 36 منشأة غذائية مخالفة في رأس الخيمة

هدى الطنيجي (رأس الخيمة)

أغلقت دائرة بلدية رأس الخيمة، ممثلة في إدارة الصحة العامة، 36 منشأة غذائية غير ملتزمة باشتراطات سلامة الغذاء، وذلك خلال 11 شهراً.

وتمثلت أهم تلك المخالفات التي رصدت من قبل فرق التفتيش الميداني التابع إلى الإدارة، في عدم الالتزام باشتراطات حفظ المواد الغذائية بدرجات الحرارة المطلوبة والأخرى المتعلقة بطرق تخزين الغذاء.

وقالت شيماء الطنيجي، مدير إدارة الصحة العامة في بلدية رأس الخيمة، لـ «الاتحاد»: إن الحملات الميدانية التي نفذتها الإدارة من خلال المفتشين المراقبين في الفترة الماضية والموجهة إلى المنشآت الغذائية المطاعم والمخابز والمطابخ الشعبية، تأتي للتحقق من التزامها بكافة اشتراطات الصحة العامة، والأخرى المتعلقة بالحد من تفشي فيروس كوفيد 19.

وذكرت أن الحملات التي تم تنفيذها على مدار 11 شهراً، والتي بلغت 2786 زيارة تفتيشية منها 2358 زيارة إلى المطاعم و292 زيارة إلى المخابز و136 زيارة للمطابخ الشعبية.

وأشارت إلى أن تلك الزيارات كشفت عدم استيفاء بعض المنشآت بالاشتراطات الصحية المتعلقة بالتصميم والمسار التتابعي للغذاء وعدم الالتزام بالنظافة للمنشآت والنظافة الشخصية وحفظ المواد الغذائية بدرجة الحرارة المطلوبة، وكذلك عدم الالتزام باشتراطات تخزين وحفظ المواد الغذائية. وأضافت: كما كشفت الزيارات عدم الالتزام بإصدار التصاريح والشهادات المطلوبة مثل البطاقات الصحية وتصاريح اعتماد السيارات، وبصيانة المنشآت في الموعد المحدد وعدم استيفاء المنشأة للاشتراطات الصحية، خصوصاً الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19». وذكرت أن تلك الحملات التفتيشية أسفرت عن إغلاق 36 منشأة، بهدف توجيهها لتنفيذ الإجراءات التصحيحية ودعوتها إلى الالتزام التام بكافة القوانين، والاشتراطات المطلوبة لتحقيق السلامة في الغذاء.