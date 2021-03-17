بلدية دبا تنفذ 271 جولة تفتيشية بيئية

الفجيرة (الاتحاد)

نفذت بلدية دبا متمثلة بإدارة الخدمات العامة والبيئة منذ بداية شهر يناير حتى فبراير من العام الجاري، 271 جولة تفتيشية على الوضع البيئي في مختلف مناطق مدينة دبا، للحد من المظاهر السلبية لرمي مخلفات المزارع في الأماكن غير المخصصة لها.

وقال المهندس حسن سالم اليماحي مدير عام بلدية دبا: إن ما تشهده بعض المزارع حالياً يعتبر واحداً من التصرفات السلبية، وغير القانونية، ومبعث قلق من مضارها على البيئة المحيطة، حيث يقوم الكثير من الأيدي العاملة الوافدة بحرق مخلفات وبقايا الزراعة، مما قد ينتج عنه نشوب الحرائق.

وأوضح أن هناك العديد من الأضرار المترتبة على حرق المخالفات، منها إهدار للمصادر العضوية، وزيادة في نسبة التلوث الجوي نتيجة لتصاعد دخان ثاني أكسيد الكربون، الذي يعتبر أحد نواتج الحرق والمسبب الرئيسي للمشاكل البيئية الموجودة حالياً، علاوة على أنها تعد مصدر إزعاج للقاطنين بالقرب من هذه المزارع، خاصة للأشخاص الذين يعانون من أمراض ضيق التنفس وغيرها، إلى جانب الروائح الكريهة التي تنتج عن عملية الحرق، مؤكداً أن البلدية أصدرت تعميماً يحظر على أصحاب المزارع حرق المخلفات الزراعية داخل المزارع، وعدم رمي المخلفات عشوائياً حفاظاً على المظهر العام للمدينة، وللمحافظة على الصحة العامة وعلى البيئة المستدامة، وأن البلدية تسعى لغرس المفاهيم البيئية لتعزيز الوعي البيئي والمسؤولية المجتمعية بين أفراد المجتمع، وتطوير ثقافة المواطن ودعم المشاريع ذات الصلة بالقضايا البيئية المختلفة، للمحافظة على مواردنا الطبيعية والحد من استنزافها بما يكفل المحافظة عليها، وضمان استدامتها وصونها للأجيال المقبلة.