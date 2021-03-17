فارس المزروعي يدشن وحدة رزين «للإنقاذ والإطفاء والإسعاف»

أبوظبي (الاتحاد)

دشن معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي قائد عام شرطة أبوظبي وحدة رزين للإنقاذ والإطفاء والإسعاف التابعة لهيئة أبوظبي للدفاع المدني، والمجهزة بأحدث المعدات والتقنيات المتطورة، وذلك على شارع رزين بين أبوظبي والعين، في إطار الحرص بمجالات الإطفاء والإنقاذ والإسعاف وتحقيق الاستجابة الفعالة لحماية الأرواح والممتلكات.

وحضر التدشين اللواء خليفة محمد الخييلي مدير قطاع المالية والخدمات بشرطة أبوظبي، والعميد محمد إبراهيم العامري مدير عام هيئة أبوظبي للدفاع المدني، ومديرو القطاعات بالهيئة. وأكد معاليه الحرص على الاستمرار في تصدر أبوظبي قائمة المدن الأكثر أماناً وسلامة في العالم، بفضل توجيهات القيادة الرشيدة التي أرست هذه الاستراتيجية الأمنية الشاملة. وأوضح العامري أن الوحدة تشمل دوريات للإطفاء والإنقاذ والإسعاف تعتبر كمستجيب أول تعزز سرعة الوصول باستجابة عالية في التعامل مع جميع البلاغات.

وتضمنت الجولة الاطلاع على أحدث معدات وآليات هيئة أبوظبي للدفاع المدني في إطفاء الحرائق، وهي دورية برق للإطفاء والإنقاذ، والتي تعتبر الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، وتمتلك خصائص وقدرات مبتكرة للإنقاذ والإطفاء، ودراجات الإطفاء والإنقاذ الصحراوية، والتي أدخلت حديثاً لتطوير منظومة سرعة الاستجابة في الأماكن الوعرة والمناطق الصحراوية، حيث تدمج بين خصائص دوريات الإنقاذ ودوريات الإطفاء، وتتميز بخصائص تشغيلية حديثة في الإنقاذ والتدخل السريع، وفقاً لنظام (one seven) المدمج، ودور الإسعاف وأهمية وجودها في الموقع للاستجابة السريعة عند تلقي البلاغات.