ثلاثينية ترتكب 4 مخالفات مرورية أسبوعياً

عجمان (الاتحاد)

ضبطت القيادة العامة لشرطة عجمان، مركبة تقودها سيدة عربية ارتكبت 414 مخالفة مرورية تجاوزت قيمتها 247 ألفاً و490 درهماً، معظمها مخالفات ضبطت بوساطة الرادار لتجاوز السرعة المحددة للطريق.

وقال الرائد راشد حميد بن هندي، رئيس قسم المباحث والضبط المروري بإدارة المرور والدوريات بشرطة عجمان: إن دوريات الشرطة رصدت مركبة تراكمت عليها مخالفات مرورية، بمعدل أربع مخالفات أسبوعياً على مدار ثلاثة أعوام، وبالتحري تبين أن المركبة تعود ملكيتها إلى سيدة عربية في الثلاثين من العمر، وعلية تم حجز المركبة لحين سداد المبلغ بالكامل.

وأشار إلى أن سبب ارتكاب المخالفات يرجع إلى الإهمال، وعدم الانتباه لسرعة الطريق، مشيراً إلى أنه في حال عدم السداد خلال ستة أشهر، سيتم بيع المركبة في المزاد العلني لبيع المركبات، مع قفل الملف المروري، ويترتب عليه عدم التمكن من إجراء أي معاملة مرورية حتى يتم سداد المبلغ المستحق.

وأكد رئيس قسم المباحث والضبط المروري، أن السرعة الزائدة تعتبر أحد أهم أسباب وقوع الحوادث على الطرقات، وتندرج تحت بند المخالفات المشددة، وتصل مخالفة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما يزيد على 80 كم/‏‏ الساعة إلى فرض غرامة قدرها 3000 درهم، بالإضافة إلى 23 نقطة مرورية لسجل السائق، وحجز المركبة لمدة 60 يوماً، بينما تصل مخالفة تجاوز الحد الأقصى للسرعة بما يزيد على 60 كم/‏‏الساعة إلى غرامة تصل قيمتها إلى 2000 درهم، و12 نقطة مرورية، وحجز المركبة لمدة 30 يوماً.

ودعا الرائد راشد بن هندي، سائقي المركبات، إلى الالتزام بقواعد السير والمرور، والانتباه للوحات تحديد السرعة لكل طريق، وذلك تجنباً للمخالفات والحوادث المرورية، حرصاً على سلامة الأرواح والممتلكات.