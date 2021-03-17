شرطة الشارقة تستجيب لحادث حريق في 3 دقائق

الشارقة (الاتحاد)

حقق عدد من منتسبي الإدارة العامة للعمليات المركزية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، زمن استجابة قياسياً في 3 دقائق، منذ تلقيهم بلاغاً حول نشوب حريق في إحدى المناطق بالإمارة، وحتى وصولهم إلى موقع الحادث.

وكرم اللواء سيف الزري الشامسي، قائد عام شرطة الشارقة، المنتسبين من مرتب الإدارة العامة للعمليات المركزية، بحضور العميد الدكتور أحمد سعيد الناعور مدير عام الإدارة، مؤكداً أن هذا التكريم يأتي إيماناً من شرطة الشارقة بتحفيز منتسبيها المتميزين كل في مجال تخصصه، مثمناً على حسهم الأمني العالي، وسرعة تعاملهم مع الحدث بمسؤولية.

وأعرب قائد عام شرطة الشارقة، عن شكره واعتزازه بجهود المنتسبين، التي برهنت على جاهزيتهم، وتسخير كل الإمكانيات لتحقيق الاستجابة لمختلف البلاغات في زمن قياسي، والاستعداد التام للعمل على تحقيق الأمن والأمان لإمارة الشارقة.